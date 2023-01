Cirugía de espalda ¿cuándo es necesaria?

En algunos casos el dolor de espalda puede ser demasiado fuerte a pesar de los medicamentos y otras alternativas a las que se recurre para aliviarlo. Cuando esto ocurre, el médico puede recomendar una cirugía de espalda, teniendo en cuenta si el paciente recibirá beneficios o no.

Algunas personas con dolor de espalda, también puede presentar dolor en una pierna. Esta cirugía puede ser una opción para aliviar dicho malestar; sin embargo, el de espalda puede permanecer.

“La cirugía de espalda alivia este dolor de piernas mejor que el de espalda. Muchas personas que se someten a este tipo de cirugía siguen teniendo dolor de espalda”, apunta Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Es importante que antes de someterse a una cirugía de espalda se consulte a un segundo doctor para conocer opiniones profesionales variadas. Asimismo, preguntar al médico todo lo necesario respecto a este procedimiento, lo que implica su recuperación, etc, para estar informado sobre lo que va a ser sometido.

El dolor de espalda puede indicar diferentes afecciones. - Foto: Getty Images

“Usted necesitará cambiar la manera en la que hace algunas cosas. Trate de no sentarse por más de 20 o 30 minutos a la vez. Duerma en cualquier posición que no cause dolor en la espalda. Su cirujano le dirá cuándo puede reanudar su actividad sexual”, detalla Medline plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Existen diferentes tipos de cirugía de espalda, de acuerdo con Mayo Clinic:

“Discectomía. Este procedimiento consiste en extirpar la parte herniada del disco.

Laminectomía. Este procedimiento consiste en extirpar el hueso en la parte posterior de la columna vertebral a fin de hacer más espacio para la médula espinal y los nervios raquídeos.

Fusión. La fusión espinal implica extirpar las articulaciones artríticas y usar implantes metálicos para conectar dos o más huesos de la columna vertebral de manera permanente.

Discos artificiales. Estos dispositivos están hechos de plástico y metal. Se usan para reemplazar los amortiguadores dañados entre dos huesos de la columna vertebral”.

Dolor de espalda crónico

En la mayoría de los casos el dolor de espalda mejora con tratamiento y con el paso del tiempo. Sin embargo, en algunas personas esto puede convertirse en una afección muy frecuente.

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, “es una enfermedad que surge a partir de los 40 años, debido a la degeneración de la columna vertebral y es la principal causa de absentismo laboral y de los motivos de consulta en los servicios de Traumatología y Cirugía Ortopédica”.

Síntomas

Dolor persistente en zona lumbar baja.

Dolor irradiado a zona inguinal, glúteo, muslo.

Dificultad para andar.

Las causas del lumbago crónico pueden ser diversas. En la mayoría de los casos se da por desgaste de las articulaciones posteriores o de los discos intervertebrales, o de las vísceras que rodean la columna lumbar. Esta degeneración puede aparecer en la columna a partir de los 20 años, explica la Clínica Universidad de Navarra.

Una mala postura contribuye a empeorar el dolor de espalda. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

¿Cuándo se debe buscar ayuda médica?

En caso de presentar un dolor de espalda con los siguientes síntomas, Mayo Clinic recomienda consultar a un médico:

Dura varias semanas.

El dolor es intenso y no mejora a pesar del reposo.

Se extiende a una o a ambas piernas.

Causa debilidad , hormigueo o entumecimiento en las piernas.

Hay pérdida de peso.

Se presentan problemas de vejiga.

Hay fiebre.

Las caídas, movimientos bruscos o levantamiento de peso exagerado también pueden causar el dolor lumbar crónico. En algunas ocasiones las personas presentan un dolor de espalda y les parece inofensivo, por lo que no le dan un tratamiento y puede empeorar con el paso del tiempo.