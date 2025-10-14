Suscribirse

Costos de los planes médicos en Colombia subirían 9,4 % en 2026, según proyecciones internacionales

El incremento se debe a la presión de enfermedades crónicas y tratamientos de alto costo, aunque el país muestra señales de moderación frente a la región.

Redacción Economía
14 de octubre de 2025, 9:24 p. m.
4.355 personas esperan un trasplante en Colombia
Costos médicos en Colombia aumentarían (imagen de referencia) | Foto: 123RF

Los costos de los planes médicos en Colombia podrían aumentar 9,4 % en 2026, de acuerdo con las proyecciones del informe de ‘Tendencias de Costos Médicos 2026′ elaborado por la consultora global Aon.

Este incremento representa un 38 % más que el registrado en 2025 (6,8 %) y refleja la presión que ejercen sobre los sistemas de salud factores como la inflación médica, el aumento en la demanda de servicios y el encarecimiento de los tratamientos.

A nivel mundial, los costos de los planes de salud patrocinados por empleadores se incrementarán 9,8 %, una cifra que marca el retorno a tasas de crecimiento de un solo dígito por primera vez desde 2023. En América Latina y el Caribe, la tendencia también será al alza, con un aumento proyectado del 10,2 % aunque ligeramente menor al 10,7 % estimado para este año

EE.UU.
En América Latina y el Caribe, el informe anticipa una leve moderación en el crecimiento de los costos médicos, con una tasa proyectada de 10,2% para 2026, frente al 10,7% previsto en 2025. | Foto: Getty Images

Según el estudio, Colombia y Brasil se destacan como los países que más han contribuido a la moderación del crecimiento en los costos médicos de la región. Esto se debe a cambios en los modelos de atención y mayor eficiencia en la gestión de los planes de salud corporativos, impulsando un enfoque más preventivo y sostenible.

Entre las principales condiciones que elevan los costos de los planes de salud en Colombia se encuentran el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las afecciones musculoesqueléticas.

El cáncer, especialmente en sus tipos de pulmón, mama, colon, recto y próstata, continúa siendo una de las causas más costosas, debido a los tratamientos prolongados y la detección temprana.

Las enfermedades del corazón, asociadas al estrés y al sedentarismo, siguen liderando las reclamaciones médicas, mientras que el dolor de espalda y otros trastornos musculoesqueléticos crecen por las largas jornadas laborales y las malas posturas.

En Colombia, el cáncer gástrico se encuentra entre las principales causas de mortalidad por cáncer en el aparato digestivo.
En Colombia, las principales condiciones médicas que impulsan los costos de los planes de salud son: cáncer, cardiovasculares, musculoesqueléticas. | Foto: 123rf

El informe también resalta que las iniciativas de bienestar se consolidan como la medida de mitigación más extendida a nivel global, presentes en el 86 % de los países analizados. Asimismo, los planes de beneficios flexibles se perfilan como herramientas clave para controlar gastos, promover hábitos saludables y fortalecer la retención de talento en las empresas.

El análisis ofrece una radiografía del comportamiento del gasto médico corporativo y de los desafíos que enfrentan los sistemas de salud para contener los costos sin afectar la calidad de la atención.

