Colesterol: ¿qué significa un nivel de LDL menor de 40 en la sangre?

La acumulación de placa en las arterias de del corazón hace que estas se endurezcan y se estrechen, lo que disminuye o bloquea el flujo de sangre en el mencionado órgano. Dado que la sangre transporta oxígeno, si esta situación se presenta esta parte del cuerpo no recibe la suficiente cantidad, lo que es posible que ocasione angina (dolor de pecho) o, si el flujo de sangre está completamente bloqueado, un ataque al corazón.

¿Qué ocurre cuando el LDL está en niveles muy bajos?

Aunque no es completamente claro y aún se trata de averiguar más sobre la conexión entre el colesterol bajo y los riesgos para la salud, lo que sí es cierto es que si los niveles de este lípido están por debajo de los 40 miligramos por decilitro de sangre, pueden relacionarse con problemas de salud.

El riesgo potencial de reducir el colesterol LDL a niveles muy bajos no ha sido confirmado, y su asociación con ciertos riesgos para la salud sigue siendo objeto de debate . Por esta razón, la mencionada fuente indica que ensayos recientes en los que se utilizaron tratamientos novedosos para reducir el colesterol han alcanzado valores de colesterol extremadamente bajos sin un mayor riesgo de efectos secundarios importantes, pero el seguimiento fue muy corto.

Los expertos indican que, en algunos casos, no está claro si el colesterol bajo causa el problema de salud o si es al revés. Por ejemplo, las personas con depresión pueden tener niveles bajos de este lípido, pero no se ha demostrado que la reducción del mismo con terapia de estatinas cause depresión.