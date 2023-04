Ciertamente, el café es una bebida predilecta alrededor del mundo, siendo su sabor y aroma los que lo caracterizan. Sin embargo, aunque muchos son sus beneficios, una alta ingesta puede ser perjudicial para la salud, así lo afirma la Clínica Mayo, que sugiere un máximo de cuatro tazas al día, puesto que como actúa sobre el sistema nervioso, algunas personas pueden experimentar taquicardia y nerviosismo.

No obstante, la Federación Española de la Nutrición (FEN) explica que el café puede tener más de 800 compuestos que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, como por ejemplo, el ácido clorogénico, la vitamina B3, el potasio y el magnesio.

Entre tanto, la cafeína es una sustancia que se destaca en los granos de café, las hojas de té, las nueces, entre otros, según lo menciona la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus).

De ahí que asegure que la cafeína actúa sobre el sistema nervioso, lo que le proporciona más energía o colabora con la eliminación de sales a través de la orina convirtiéndose en un diurético, ¿pero cómo afecta el café a la memoria?

Relación del café y la memoria

Tal y como se mencionó más adelante, el café tiene una función sobre el sistema nervioso, por lo que, a su vez, afecta las capacidades cerebrales -afirma Healthline-, ya que la cafeína estimula la secreción de dopamina y serotonina mejorando el estado de ánimo, el aprendizaje, la vigilancia y la atención.

El medio manifiesta que la cafeína sí actúa sobre la memoria a largo o corto plazo, citando algunos estudios, señala que se identificó que la sustancia ayuda con el fortalecimiento de la memoria. No obstante, se necesita de más evidencias científicas.

Asimismo, hace una precisión sobre la relación que tiene el café y el Alzheimer asegurando que hasta el momento no se ha comprobado a través de ensayos controlados si su consumo reduce el riesgo de esta enfermedad neurológica.

Mas, sin embargo, aunque es una afección que no se puede prevenir, la Clínica Mayo sugiere hacer cambios en el estilo de vida de cada individuo, como por ejemplo, llevar a cabo una actividad física; evitar o dejar el consumo de cigarrillo; e incluir a una dieta balanceada alimentos como las frutas y las verduras, ¿pero cómo el café puede mejorar el rendimiento mental?

Resulta que el café al estimular el sistema nervioso contrarresta el cansancio y la desconcentración, por lo que es favorable para la atención y la memoria.

Tal y como lo señala en un artículo Mejor con Salud, escrito por Yamila Papa, la cafeína tiene teobromina, una sustancia que potencializa el insomnio, favoreciendo la agilidad mental para realizar cualquier actividad, entre ellas, las laborales.

Por ejemplo, en un estudio publicado por London School of Hygiene & Tropical Medicine, titulado “Cafeína para la prevención de lesiones y errores en trabajadores por turnos”, se asegura que los estados de sueño, en los que el cuerpo no puede descansar, no favorecen la concentración y el rendimiento en una persona.

Pero entre las conclusiones señaladas en la descrita investigación, se explica que, por el momento, no hay estudios que puedan afirmar que el consumo de cafeína provoque grandes lesiones internas en aquellas personas que tienen una alteración en su horario de sueño, por sus jornadas laborales, u otro tipo de eventos. Lo que sí se precisa, es que, por el momento, su consumo adecuado, puede traer beneficios en la concentración y en el cumplimiento en las funciones asignadas en el trabajo.

Finalmente, es importante siempre consultar con un profesional de la salud para incluir esta bebida a una dieta balanceada y aprovechar sus beneficios.