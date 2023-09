¿Cómo alisar el cabello sin usar plancha?

Bicarbonato de sodio para alisar el cabello

Avena y aloe vera

Aunque algunas personas que han probado el tratamiento sugieren que puede ayudar a obtener un cabello más liso, es importante destacar que no existen pruebas científicas sólidas que respalden esta afirmación. Sin embargo, lo que se puede afirmar con certeza es que tanto la avena como el gel de aloe vera contienen nutrientes beneficiosos para la salud del cabello.

La avena es reconocida como una fuente de fibras dietéticas, fitoquímicos, grasas saludables, así como vitaminas y minerales, según información publicada en el Journal of Food Science and Technology. Por otro lado, un estudio mencionado en BMC Complementary and Alternative Medicine resalta que el aloe vera sigue siendo utilizado en la actualidad para el tratamiento de problemas relacionados con el cuero cabelludo y el cabello.