¿Cómo consumir el té verde para adelgazar más rápido?

El té verde se usa como remedio medicinal para hacerle frente a diversas enfermedades y molestias desde hace años, principalmente en el continente asiático. Estas bondades también se han replicado en muchas partes del mundo.

Igualmente, esta infusión tiene varias propiedades que ayudan a las personas a perder peso de una manera más rápida, puesto que incentiva la reducción de los niveles de grasa en el cuerpo humano.

Esta bebida se produce a partir de la hoja de la planta Camellia sinensis y se caracteriza por ser rica en compuestos fenólicos, catequinas y flavonoides, los cuales actúan como antioxidantes, además de tener una acción antidiabética, antiobesidad, antiinflamatoria, antibacteriana, antiviral y antimutagénica.

“Una dieta a base de té verde para adelgazar consiste en llevar una alimentación saludable, libre de grasas y baja en harinas, y añadir a la misma infusiones o pastillas de té verde que te ayudarán a acelerar el metabolismo, liberar toxinas, hacer mejor la digestión y quemar grasa”, indicó Mundo Deportivo.

De acuerdo con el medio catalán, las propiedades adelgazantes del té verde son las siguientes:

Acelera el metabolismo gracias a su contenido en cafeína y catequinas, lo que ayuda a que la quema de grasa se realice de forma más rápida.

Favorece la depuración del organismo, ayudando a eliminar grasas, toxinas y sustancias nocivas para la salud del cuerpo.

Aumenta el gasto de energía y ante una rutina de ejercicio, si se toma té verde, se produce una mejor eliminación de las grasas.

Té verde tiene numerosas propiedades - Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta bebida sirve para bajar de peso - Foto: Universal Images Group via Getty

“La cantidad recomendable de té verde son tres tazas al día y preferiblemente media hora después de la comida, ya que así no absorberá el hierro de tus alimentos pero sí acelerará tu metabolismo y ayudará a tu cuerpo a quemar las grasas necesarias. Si lo prefieres en cápsulas, toma una pastilla después de cada comida”, agregó.

Sin embargo, es importante saber que el té verde no sustituye otros alimentos, de manera que la dieta no debe limitarse a esta bebida por el simple objetivo de perder peso. Además, el objetivo no es implementar planes alimenticios tan restrictivos debido a que pueden conllevar a varios problemas de salud.

El portal Mejor con salud sostiene que una forma de potenciar los beneficios del té verde es combinándolo con alguna fruta que contenga vitamina C, como por ejemplo el limón.

Té verde ayuda a adelgazar - Foto: Getty Images

Más propiedades medicinales del té verde

El portal Healthline asegura que esta infusión tiene un 30 % de polifenoles en peso, entre los que se incluyen grandes cantidades de catequina llamada EGCG por sus siglas en inglés. Se trata de antioxidantes naturales que ayudan a prevenir el daño celular y proporcionan otros beneficios.

“La EGCG (galato de epigalocatequina) es uno de los componentes más importantes en el té verde. Se ha estudiado para tratar varias enfermedades y podría ser una de las principales razones por las que el té verde posee grandes propiedades medicinales”, puntualizó el mencionado sitio web.

Otros beneficios:

Disminuye el riesgo del mal de Alzheimer.

Retarda el envejecimiento celular.

Previene la diabetes.

Regula el colesterol.

Té verde - Foto: Getty Images

Esta bebida, gracias sus diferentes propiedades, también puede ayudar a prevenir varios tipos de cáncer, el surgimiento de enfermedades crónicas y favorecer la salud intestinal.