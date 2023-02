Cómo dejar una relación que no conviene: La esposa real del Lobo de Wall Street narra su historia junto al estafador

Nadine Macaluso, la mujer que estuvo casada con Jordan Belfort, el famoso ‘Lobo de Wall Street’ de la vida real, se ha dedicado en los últimos años a compartir consejos sobre cómo liberarse de una pareja tóxica, décadas después de que ella dejara al famoso estafador, cuya vida criminal inspiró incluso una película protagonizada por Leonardo Di Carpio.

Macaluso, de 54 años, ahora trabaja como consejera matrimonial y terapeuta familiar en California, Estados Unidos.

Cuenta que conoció a Jordan Belfort, de 60, cuando ella tenía apenas 22 años y trabajaba como modelo. Pronto, los dos se vieron envueltos en un romance vertiginoso: se casaron en 1991, tuvieron dos hijos y se divorciaron, en 2005, después de 14 años de matrimonio.

Tras la ruptura, Macaluso acusó al ladrón de abuso físico y mental, que según ella fue alimentado por su adicción a las drogas y múltiples infidelidades.

Ahora, la modelo convertida en terapeuta comparte consejos sobre cómo otros pueden escapar de relaciones poco saludables en una serie de videos publicados en TikTok.

Nadine Macaluso fue la esposa de Jordan Belfort, el famoso ‘Lobo de Wall Street’. - Foto: Instagram

En uno de los videos cuenta que comenzar su propio negocio le dio el “coraje y la confianza para irse” (...) “Una de las mejores cosas que hice cuando estaba casada fue comenzar mi propio negocio”, explicó.

De hecho, comenzó una empresa de maternidad. Tenía un sitio web, una tienda, un catálogo. “Tenía algo que era para mí, algo que podía ayudarme a ganar dinero”.

Y es por eso que siempre, cuando entrena a mujeres que quieren dejar un vínculo traumático, siempre les dice: “Vuelve a la escuela, comienza un negocio, aprende algo. Porque tienes que poder ganarte la vida por tu cuenta”.

La terapeuta confiesa que “odiaba” cuando la gente le preguntaba por qué se quedó con Belfort durante tanto tiempo. Y a todos les explicaba que existe un ‘síntoma de trauma’ conocido como ‘disonancia cognitiva’, que a menudo hace que las mujeres maltratadas permanezcan con sus parejas abusivas.

“Es como si el chico con el que estás saliendo tiene dos lados: tiene el lado bueno, (amoroso), y luego tiene el lado cruel y sádico”, explicó.

Margot Robbie interpretó a Nadine Macaluso en la premiada película El Lobo de Wall Street.

Y en el video narra situaciones como esta: “Espera, no lo entiendo, ¿el tipo que me trae el café también está enviando un DM a una modelo de Instagram cuando va al baño? ¿Lo amo o lo odio?. Piensas: Tuvimos unas vacaciones geniales, tuvimos un gran sexo de reconciliación. Pero él me engaña, me manipula y me miente”.

Macaluso agregó que cree que lo segundo más importante para salir de un mal romance es ‘educarse’ a uno mismo.

La historia de Jordan Belfort

Belfort pasó 22 meses en prisión después de que salió a la luz que había estafado a más de 1.500 personas con miles de dólares a través de un elaborado esquema de corredor de bolsa en 1999, todo mientras estaba casado con Macaluso.

La historia de su vida y su matrimonio se mostró con detalles en la película protagonizada por Margot Robbie y Leonardo DiCaprio, de 2013, Wolf of Wall Street (El lobo de Wall Street).

Sería justo después de su arresto, que Nadine Macaluso se atrevió a dejar a su marido. Y cuenta que, tan pronto como sus errores financieros salieron a la superficie, ya no quería las lujosas cosas que él le había comprado.

El corredor de bolsa Jordan Belfort una vez ganó 12 millones de dólares en tres minutos y en otra ocasión hundió borracho su yate en el Mediterráneo. La misma insaciable ambición que lo llevó a lo más alto produjo su estrepitosa caída.

“Le pedí el divorcio porque sabía que finalmente podría estar a salvo, porque tenía un brazalete en el tobillo”, dijo en uno de sus videos. “Me alejé de mi matrimonio sin absolutamente nada. Siempre bromeo y digo que solo me llevé a mis hijos y mis cortinas. Le di todas las joyas que tenía al gobierno. Renunciamos a todas nuestras casas, todo nuestro dinero”.

La consejera matrimonial agregó que “no fue divertido” tener una película “sobre su vida”, pero que ahora está “lista para compartir su versión de la historia”.

“Ahora estoy muy lista para contar mi verdad sobre lo que sucedió exactamente a través de mi experiencia, mi narrativa y mi lente como madre, esposa, hija, nuera y, lo que es más importante, como terapeuta y mujer educada”.

En la plataforma de videos, Macaluso también reflexionó sobre las ‘muchas’ banderas rojas que ‘ignoró’ durante su relación con Belfort.

A Leonardo DiCaprio su papel en El Lobo de Wall Street le valió una nominación al Oscar. Foto: AP - Foto: AP

“Al comienzo de mi relación, cada vez que expresaba una necesidad, un deseo o un valor con el que quería mantener un límite, él lo atravesaba”, reveló.

“Cuando no quería tener hijos, me decía: ‘Si no tienes hijos, no me casaré contigo’. Cuando no estaba lista para casarme, me dijo: ‘Si no te vas a casar conmigo, no saldré contigo. No me permitiría mantener mis propios límites.

Según Macaluso, Belfort era abusivo, abusivo emocional y verbalmente”, y agregó que su consumo de drogas “aumentó” su “maldad y crueldad”.

En TikTok, confesó que tenía un “temperamento extremo” desde el principio , y admitió que “no sabía cómo lidiar”.

“Crecí con una madre soltera y no crecí con muchos gritos en mi casa. Entonces, cuando comenzó a gritarme, me sorprendió mucho y me desconcertó. No sabía cómo lidiar con eso”