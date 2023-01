¿Cómo disimular las canas sin usar tintes para el cabello?

Manchas o reflejos: hay personas que no tienen problema con comenzar a lucir su cabellera de color blanco; sin embargo, a otros no les agrada o también les es molesto cuando estos cabellos no aparecen de manera uniforme y se ubican de manera constante en ciertas zonas; por eso, para aquellas personas que no desean teñirse el cabello pueden usar la siguiente opción: realizarse mechas oxigenadas de manera ordenada por toda la cabellera, esto aclarara la tonalidad del cabello y disimulará la presencia de los cabellos blancos.

Corrector no permanente: cuando la persona tiene cabello crespo puede que el spray no sea su mejor opción, ya que esto hará que el cabello se seque más, lo que también puede perjudicar a las personas que tienden a tener una melena más maltratada. Para estas personas que no desean usar tintes y que los sprays no son la mejor solución, existe algo que se conoce como corrector no permanente. Este viene en forma de pincel o de barra, por lo que aplicarlo será más preciso y fácil que el spray y, además, se puede llevar consigo para cualquier retoque.