¿Cómo eliminar la grasa del hígado de forma natural?

El hígado es el órgano más grande dentro del cuerpo que ayuda a digerir los alimentos, almacenar energía y eliminar las toxinas, y la enfermedad por hígado graso es una afección en la que se acumula grasa en el hígado, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

No obstante, según Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, los expertos no saben exactamente por qué algunas personas acumulan grasa en el hígado, mientras que otras no, pero siempre hay una relación entre las personas que tienen: