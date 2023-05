¿Cómo eliminar las ojeras con bicarbonato de sodio?

Una de las señales en el rostro que pueden resultar más incómodas para las personas son las famosas ojeras. Estas hacen presencia en la zona de abajo de los ojos y pueden surgir por diversas razones.

Entre las causas más comunes por las que aparecen las ojeras figuran el proceso normal del envejecimiento y la falta de sueño o agotamiento, haciendo que los vasos sanguíneos de esta área se dilaten. En consecuencia, la piel adquiere un color más oscuro al resto del rostro.

De acuerdo con Mayo Clinic, las ojeras se presentan cuando la piel bajo los ojos parece oscurecida. “Es diferente de los moretones alrededor de un ojo por una lesión, o enrojecimiento e hinchazón en un ojo causados por una infección”, precisa.

En ese orden de ideas, la fuente consultada anota que las ojeras no representan un problema médico de gravedad.

Una de las formas más usuales para ocultar las ojeras es aplicar maquillaje, sin embargo, hay quienes prefieren soluciones de fondo, reduciéndolas progresivamente hasta que desaparezcan por completo.

Como es habitual, los remedios caseros también son populares en estas situaciones. No obstante, es importante mencionar que este tipo de tratamientos no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %.

Dicho esto, antes de acudir a cualquier remedio casero es recomendable consultar con un médico de confianza. De esta manera será posible contar con acompañamiento profesional en el marco del tratamiento.

Las ojeras suelen ser señal de agotamiento. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Bicarbonato de sodio para las ojeras

El bicarbonato de sodio es uno de los ingredientes naturales que más se utiliza en el cuidado de la piel. De acuerdo con la creencia popular, este elemento ayuda a mantener un tejido limpio y saludable.

Usar el bicarbonato de sodio en esta área del cutis, es una buena manera de obtener todos sus beneficios, entre ellos, la disminución de las ojeras y bolsas.

El portal Salud 180 recoge que “el bicarbonato de sodio ayuda a exfoliar y eliminar las células muertas de la piel”, al mismo tiempo que brinda luminosidad al rostro. Adicionalmente, el citado portal destaca que entre los compuestos de este ingrediente “se encuentran un neutralizador de pH y sodio, responsables de reparar y aclarar la piel, por lo que es un tratamiento efectivo para eliminar las ojeras y las bolsas debajo de los ojos”.

Por otra parte, según un estudio realizado por la Universidad Semmelweis (Hungría), el bicarbonato de sodio tiene propiedades antisépticas y antibacterianas que eliminan las bacterias y mantienen el rostro limpio de impurezas y de toxinas. Asimismo, ayuda a hidratar y mejorar la apariencia de las manchas causadas por el sol y por los contaminantes del aire.

Al bicarbonato de sodio se le atribuyen numerosos beneficios para la piel. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Así se prepara la mascarilla

La mejor manera de aprovechar las cualidades del bicarbonato de sodio para la piel es mediante su aplicación en mascarilla. Por supuesto, antes de poner en práctica el tratamiento, es pertinente consultar con un profesional de la salud.

Ingredientes:

Una cucharadita de bicarbonato de sodio.

Una taza de agua.

Té de manzanilla.

Algodón.

Las ojeras pueden aparecer por cansancio o como signo inminente del avance de la edad. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Preparación y procedimiento:

Calentar el agua e incorporar el bicarbonato de sodio y el té de manzanilla.

Mezclar muy bien.

Humedecer el algodón y ubicarlo debajo de los ojos, justo encima de las ojeras.

Dejar entre 15 y 20 minutos.

Enjuagar para retirar el tratamiento y secar muy bien.

Aplicar aceite de coco.

Salud 180 sostiene que aplicar este tratamiento permitirá reducir las ojeras paulatinamente hasta que desaparezcan por completo. Recomienda aplicar la mascarilla diariamente, durante dos semanas.

En caso de que se genere alguna reacción adversa tras la aplicación del tratamiento, como irritación, enrojecimiento o algún tipo de alergia, es imperativo suspender su uso y acudir al médico para analizar el caso.