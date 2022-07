¿Cómo eliminar y tratar la sinusitis con remedios caseros?

Los senos paranasales son espacios que están llenos de aire, ubicados en el cráneo, detrás de la frente, los ojos y las mejillas. Cuando están sanos, el moco puede salir y el aire circular a través de cada uno de ellos. Sin embargo, cuando el tejido que recubre estos espacios se inflama por un virus o bacterias, puede causar sinusitis.

Los síntomas de esta enfermedad incluyen:

Moqueo.

Congestión nasal.

Dolor o presión en la cara.

Dolor de cabeza.

Goteo de mucosidad en la garganta (goteo posnasal).

Dolor de garganta.

Tos.

Mal aliento.

En caso de presentar estos síntomas, lo recomendable es consultar a un médico para recibir la atención profesional adecuada y un tratamiento oportuno. En la mayoría de los casos, no es necesario el uso de antibióticos. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades “la mayoría de las sinusitis mejoran por sí solas, sin antibióticos. Los antibióticos no lo ayudarán si no los necesita y los efectos secundarios incluso podrían hacerle daño. Los efectos secundarios pueden variar desde problemas menores, como un sarpullido, hasta problemas de salud muy graves, como infecciones resistentes a los antibióticos e infección por C. diff (Clostridioides difficile), la cual causa diarrea que puede lesionar gravemente el colon y producir la muerte”.

Remedios caseros

Opción #1

Un lavado nasal es una opción muy popular para aliviar los síntomas de esta enfermedad. Para esto, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, señala que “Si eliges hacer tu propia solución de agua salada, es importante que uses agua embotellada que haya sido destilada o esterilizada. Se acepta el agua del grifo si se la pasa por un filtro con un tamaño de poros de 1 micrón o más pequeño, o si se la hierve durante varios minutos y luego se la deja enfriar hasta que esté tibia”.

Healthline, portal especializado en salud, indica los pasos para hacerlo:

Llenar una olla con agua (tibia) y sal. Revolver muy bien. Inclinar la cabeza sobre el lavamanos en un ángulo de 45 grados. Insertar la boquilla de olla neti pot en la fosa nasal. Este elemento se puede adquirir en una farmacia o supermercado. Verter suavemente la solución salina en la fosa nasal. Repetir el proceso en la otra fosa.

Opción #2

El segundo remedio que explica Healthline es la aplicación de compresas tibias para aliviar el dolor facial. Para hacerlo se debe calentar un poco de agua. Remojar una toalla limpia y ponerla alrededor de la nariz, las mejillas y los ojos por varios minutos.

Sinusitis crónica

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro, dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, menciona los signos que incluye esta enfermedad:

Inflamación nasal.

Secreción espesa y descolorida de la nariz (goteo de la nariz).

Secreción por la parte posterior de la garganta (secreción posnasal).

Nariz tapada o congestionada que ocasiona dificultad para respirar por la nariz.

Dolor, sensibilidad e hinchazón alrededor de los ojos, las mejillas, la nariz o la frente.

Reducción del sentido del olfato y del gusto.

Dolor de oído.

Dolor de cabeza.

Dolor en el maxilar superior y en los dientes.

Tos o carraspera.

Dolor de garganta.

Mal aliento.

Fatiga.

Para reducir el riesgo a padecer sinusitis crónica, Mayo Clinic enumera cuatro recomendaciones: