¿Cómo hacer una mascarilla de maicena para reparar el cabello?

Usar un champú inadecuado: es necesario conocer qué cabello se posee para no escoger los productos inadecuados. Por ejemplo, aquellas personas con cabello seco deben saber que nutrientes recibir. También se aconseja no usar el mismo producto por un tiempo prolongado, lo mejor, es alternarlo para que el cuero cabelludo no se acostumbre a él y se dañe fácilmente con otro.