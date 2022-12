¿Cómo limpiar y desinfectar un colchón de manera efectiva en el hogar?

El colchón es uno de los elementos que más se utiliza diariamente. Los expertos recomiendan limpiarlo al menos cada seis meses. En la ropa de cama, como las sábanas, cobijas y las fundas de la almohada, suelen acumularse ácaros, bacterias y suciedad.

“Por supuesto, si derrama algo sobre su colchón, debe limpiarlo inmediatamente antes de que se asiente la mancha. El uso de un protector de colchón de calidad reducirá la necesidad de limpiar su colchón con tanta frecuencia. La limpieza regular ayudará a prolongar la vida útil de su colchón”, detalla la Sleep Foundation, organización sin ánimo de lucro especializada que incentiva rutinas de sueño saludable

Para realizar una limpieza profunda se deben tener diferentes productos y dedicar gran tiempo para hacerlo. La Sleep Foundation, brinda algunas recomendaciones para limpiar y desinfectar el colchón.

1. Reunir los productos necesarios

La Sleep Foundation recomienda los siguientes productos:

Agua fría.

Bicarbonato.

Trapos o toallas para la limpieza.

Un detergente para ropa suave, sin lejía y sin perfume..

Jabón para platos o un limpiador enzimático.

No se deben utilizar jabones o productos que sean muy fuertes, pues pueden dañar la tela del colchón.

2. Aspirar

Tomar la aspiradora y limpiar toda la superficie del colchón. Es importante aspirar cada costado del colchón. Se debe estirar la tela para remover los residuos que se acumulan en las costuras.

3. Quitar las manchas

Revisar el colchón y verificar dónde y qué tipo de manchas tiene. Para las zonas que estén con decoloración, la entidad recomienda el siguiente método:

Aplicar un producto de limpieza en un paño limpio. Frotar en la zona manchada.

Aplicar agua fría a otro paño.

Secar el área manchada con el paño de agua.

Repetir varias veces hasta remover la mancha por completo.

Es importante utilizar una cantidad mínima de productos de limpieza y no aplicarlos directamente a la cama.

Dependiendo el tipo de mancha, así será el producto de limpieza. Para el caso de sudor, orina y manchas biológicas, se recomienda un limpiador enzimático comercial o jabón para platos. Para otro tipo de manchas se puede utilizar agua fría y peróxido de hidrógeno.

Utilizar bicarbonato de sodio

Luego de remover las manchas visibles y esperar a que se seque el colchón, se puede aplicar bicarbonato de sodio en la superficie para ayudar a absorber la humedad y neutralizar el olor. Dejar actuar por varias horas y dejar las ventanas abiertas para que haya un buen flujo de aire y contribuya al secado.

También le puede interesar:

Aspirar nuevamente

Después de aplicar el bicarbonato y que hayan pasado varias horas, aspirar nuevamente, con el accesorio para tapicería.

Voltear y repetir

Es importante voltear el colchón para verificar que no tenga polvo y manchas. ”Si su colchón no está diseñado para voltearse, aún puede limpiar la parte inferior, pero tenga cuidado al voltearlo y no ejerza demasiada presión sobre el colchón”, explica la Sleep Foundation.

Limpieza profunda

Sacudir el colchón, utilizando tapabocas, para prevenir alergias por los ácaros.

Tomar una cucharada de detergente líquido para ropa y mezclarla con un litro de agua.

Aplicar el resultado de la mezcla en todo el colchón y con ayuda de la espuma restregar las áreas más sucias o manchadas del colchón.

Esperar a que el colchón se seque. Puede ponerse a secar al sol o utilizar un secador de cabello.

Quitar manchas y olor de orina