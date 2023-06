¿Cómo mantener la presión arterial estable?

La presión arterial alta no tiene síntomas.

La presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de las arterias y cuando la fuerza es muy alta constantemente, se conoce como presión arterial alta o hipertensión, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que se estima que en el mundo hay 1.280 millones de adultos de 30 a 79 años con hipertensión, pero apenas uno de cada cinco adultos hipertensos (el 21 %) tiene controlado el problema.

Si se deja sin tratamiento, la presión arterial puede llevar a muchas afecciones médicas. - Foto: Getty Images

No obstante, la presión arterial alta no tiene síntomas y la única manera de averiguar si se tiene presión arterial alta es a través de chequeos regulares y Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señaló que las lecturas de la presión arterial generalmente se dan como dos números. El número superior se denomina presión arterial sistólica. El número inferior se llama presión arterial diastólica. Por ejemplo, 120 sobre 80 (escrito como 120/80 mm Hg) y los siguientes son los niveles:

Una presión arterial normal es menor a 120/80 mm Hg la mayoría de las veces.

Una presión arterial alta (hipertensión) es mayor a 130/80 mm Hg la mayoría de las veces.

Si el número superior de la presión arterial está entre 120 y 130 mm Hg y el número inferior es menor a 80 mm Hg, se denomina presión arterial elevada.

La hipertensión puede causar serios inconvenientes de salud, especialmente afectar el corazón. - Foto: Getty Images

Dicho lo anterior, para mantener la presión arterial estable, el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos recomendó:

Intentar mantener un peso saludable . El sobrepeso aumenta el riesgo de presión arterial alta. En general, para mantener un peso saludable se debe quemar la misma cantidad de calorías que las que se consumen y beben.

Ejercicio. La actividad moderada, como caminar a paso ligero o nadar, puede reducir la presión arterial alta. . La actividad moderada, como caminar a paso ligero o nadar, puede reducir la presión arterial alta. Establecer metas para hacer ejercicio de manera segura y llegar a hacer por lo menos 150 minutos (2.5 horas) por semana.

Seguir una dieta saludable para el corazón . Una dieta balanceada de verduras, frutas, cereales o granos, proteínas, productos lácteos y aceites, como la dieta Dash, puede reducir la presión arterial.

Reducir el consumo de sal. A medida que se va envejeciendo, el cuerpo y la presión arterial se vuelven más sensibles a la sal (sodio), la cual es agregada a muchos alimentos durante su procesamiento o la preparación. Se deben consumir menos de cinco gramos de sal (aproximadamente una cucharadita) al día y la sal debería ser yodada.

Tomar menos alcohol . Tomar alcohol puede afectar la presión arterial. Si se bebe, los hombres no deben tomar más de dos tragos al día y las mujeres no más de uno al día para reducir el riesgo de presión arterial alta.

No fumar. Fumar aumenta el riesgo de tener presión arterial alta, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares y otros problemas de salud. . Fumar aumenta el riesgo de tener presión arterial alta, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares y otros problemas de salud. Si se fuma, hay que dejar de hacerlo, pues los beneficios de dejar de fumar se pueden notar a cualquier edad.

Un estilo de vida saludable es clave para prevenir enfermedades. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Dormir bien por la noche . Informar al médico si se ronca o si se deja de respirar por momentos cuando se duerme, ya que esto puede ser un signo de un problema llamado apnea del sueño, y tratar la apnea del sueño y dormir bien por la noche puede ayudar a reducir la presión arterial.

Controlar el estrés. Hacer frente a los problemas y reducir el estrés pueden ayudar a reducir la presión arterial alta.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello, lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.