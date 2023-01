¿Cómo preparar infusión de manzanilla para aliviar los síntomas de la conjuntivitis?

Los remedios caseros no sustituyen el tratamiento médico.

De acuerdo con información del Instituto Nacional del Ojo de Estados Unidos (NEI, por sus siglas en inglés), la conjuntivitis aguda causa inflamación y enrojecimiento en el interior del párpado y en la parte blanca del ojo.

Esta afección es bastante común y tiende a propagarse con facilidad. En ese sentido, el NEI aconseja lavarse las manos con frecuencia y no compartir artículos como almohadas, toallas o maquillaje para disminuir el riesgo de contagio.

En casos en que la conjuntivitis es leve, los síntomas pueden aliviarse usando una compresa fría y gotas especiales para los ojos, sin embargo, otros tipos de conjuntivitis requieren tratamiento médico.

De manera general, los síntomas de la conjuntivitis incluyen: ojos rosados o rojos, picazón o ardor en los ojos, secreción de líquido blanco, amarillo o verde que sale de los ojos, una costra a lo largo de los párpados o las pestañas y ojos llorosos (el más común).

Adicionalmente, el NEI detalla que la conjuntivitis también puede ocasionar inflamación de los párpados, sensación de que tuviera algo pegado en el ojo, sensibilidad a la luz brillante, visión borrosa y un bulto o protuberancia delante de la oreja.

En caso de que se presenten los síntomas descritos previamente, es recomendable acudir a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico preciso y definir el tratamiento adecuado.

Remedios caseros para aliviar la conjuntivitis

La medicina alternativa ofrece algunas opciones para aliviar los síntomas de la conjuntivitis. No obstante, es pertinente mencionar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %.

Dicho esto, es importante tener claro que los remedios caseros no sustituyen bajo ningún concepto el tratamiento médico, por lo que el acompañamiento de un profesional siempre será oportuno.

El portal de salud y bienestar Tuasaúde reseña algunas alternativas naturales para aliviar los síntomas asociados al a conjuntivitis. Uno de ellos es la solución de caléndula, una planta común en este tipo de remedios caseros.

Su principal cualidad tiene que ver con las propiedades antinflamatorias de la caléndula. En ese sentido, el uso de esta planta está asociada con el alivio de la comezón en los ojos causada por la conjuntivitis.

Ingredientes:

Dos cucharadas soperas de caléndula seca.

250 ml de agua hirviendo.

Preparación:

Cuando el agua esté hirviendo, se retira del fuego y se incorpora la caléndula. Luego, se tapa el recipiente y se deja reposar durante 15 minutos.

Pasado el tiempo sugerido, se debe colar la solución y luego se sigue esperando hasta que esté tibia.

Cuando la temperatura sea óptima, se sumerge una gasa limpia en la solución de caléndula, se exprime para retirar el excedente y se aplica sobre el ojo cerrado.

Dejar actuar durante 15 minutos.

Remover la gasa y desecharla.

Otro remedio casero para aliviar los síntomas de la conjuntivitis es la infusión de manzanilla. La preparación es similar a la infusión de caléndula y también se aplica con compresas sobre el párpado.

Según reseña Tuasaúde, la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias y calmantes, las cuales ayudan a aliviar la irritación e inflamación en el ojo causada por la conjuntivitis.

Ingredientes:

20 a 30 g de flores frescas o secas de manzanilla.

500 ml de agua hirviendo.

Preparación:

Cuando el agua esté hirviendo, se agregan las flores frescas o secas de manzanilla.

Se retira del fuego y se deja reposar durante 15 minutos.

Colar y dejar enfriar la infusión. Puede llevarse al refrigerador para acelerar el proceso.

Cuando la infusión haya alcanzado la temperatura deseada, se sumerge la compresa, se exprime para retirar el excedente y se ubica justo encima del ojo mientras esté cerrado.

Dejar actuar durante 15 a 30 minutos, dos veces al día.

Recomendaciones cuando se padece conjuntivitis

