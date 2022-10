¿Cómo quitar las manchas oscuras en la cara?

La epidermis (capa exterior de la piel), es el órgano externo más grande del cuerpo y ayuda proteger varios órganos internos del mundo exterior. Debido a esto, requiere de cuidados diarios para mantener un estado óptimo.

Los rayos ultravioletas del sol, el maquillaje, la polución del ambiente, entre otros factores, influyen en su el estado de la epidermis. Es necesario cuidar la piel de lo anterior, pues, esta también posee cualidades insuperables en cuanto a impermeabilidad, autoreparación, autolubricación y eliminación de residuos.

Así mismo, tiene terminaciones nerviosas que permiten estimular las sensaciones dolorosas o agradables. Incluso, es un órgano importante en la síntesis de la vitamina D, la cual, es fundamental para procesar correctamente el calcio ingerido.

Cuando los cuidados no son suficientes, comienzan a aparecer imperfecciones en la piel, por lo que se hacen muchos anuncios sobre productos y procedimientos que eliminan las manchas. Pero, algunos métodos pueden ser dolorosos y hasta peligrosos, y muchos procedimientos deben ser realizados por un médico.

Para lo anterior, la revista UnCOMO, publicada a través del portal Mundodeportivo, listó una serie de recomendaciones naturales con las cuales es posible aminorar las manchas oscuras en la piel y de este modo, mantener una piel tersa libre de imperfecciones:

Bicarbonato

El bicarbonato tiene un PH negativo, lo que lo hace ideal como limpiador y revitalizante de la piel. Principalmente, este ingrediente se usa para desmanchar la piel y unificar su tono, para tener la piel lisa y eliminar las arrugas, así como auxiliar en el tratamiento del acné, según el portal PanoramaWeb.

Ingredientes: dos cucharadas de bicarbonato de sodio y una cucharada de miel.

Preparación y uso:

1. Mezclar dos cucharadas de bicarbonato, una cucharada de miel y un poco de agua mineral hasta conseguir una mezcla uniforme.

2. Aplicar en el rostro y el cuello por 15 minutos.

3. Después, retirar con agua tibia.

4. Esta mezcla también sirve para reducir las manchas en la piel, ya que los ingredientes contienen propiedades exfoliantes, antibacterianas y restauradoras.

Limón

De acuerdo con un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, los cítricos contienen una sustancia antioxidante llamada hesperidina de hecho. En cuanto al limón, puede ayudar en la regeneración de los tejidos y la formación de colágeno gracias a su alto contenido de vitamina C.

Ingredientes: el zumo de medio limón y dos cucharadas de bicarbonato de sodio (18 g).

Preparación y uso:

1. Verter el zumo de medio limón en un recipiente y mezclarlo con el bicarbonato de sodio.

2. Frotar la mezcla sobre las áreas con manchas y dejarlo actuar durante 15 minutos.

3. Enjuagar con agua tibia y evitar exponer la piel al sol.

4. Usarla dos veces a la semana.

Vinagre de manzana

Según el medio especializado en belleza Elle, “ayuda a equilibrar los niveles de PH de la piel y absorbe el exceso de aceite de la superficie”. Incluso, el medio Panorama, especializado también en belleza, explicó cómo realizar un tónico casero con este ingrediente que ayude a reducir las arrugas y las manchas en la piel.

Ingredientes: un puñado de romero fresco, dos tazas de agua, tres cucharas de vinagre de manzana y un atomizador.

Preparación y uso:

1. En una olla poner las ramas de romero junto con el agua.

2. Dejar hervir a fuego lento hasta que se consuma la mitad del agua.

3. Colar y mezclar la infusión con el vinagre de manzana.

4. Verter en un atomizador y dejar enfriar.

5. Limpiar el rostro para que los nutrientes penetren correctamente.

6. Rociar la preparación en el rostro por la noche y en la mañana.

7. Dejar actuar durante 20 minutos.

8. Enjuagar con agua tibia.