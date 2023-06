Cómo regenerar el cartílago desgastado y estimular la producción de colágeno

El cartílago es el tejido firme, pero flexible, que cubre los extremos de los huesos en una articulación y da forma y apoyo a otras partes del cuerpo, como las orejas, la nariz y la tráquea, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

El cartílago sano permite el movimiento de los huesos evitando que estos se froten entre sí, por lo que cuando existe desgaste o lesión de cartílago, un movimiento puede generar dolor y limitación.

Al actuar como un cojín protector entre los huesos, el cartílago ubicado en la rodilla funciona como amortiguador entre los huesos con el fin de estabilizar las articulaciones, distribuyendo uniformemente la carga a través de la zona de la articulación.

Con el paso de los años el cartílago de las rodillas se va debilitando debido a la baja producción de colágeno, una proteína cuya función es mantener unidas las diferentes estructuras del organismo, por lo tanto, es el responsable del grado de firmeza y elasticidad de estas estructuras y tiene un papel esencial en su hidratación.

El envejecimiento también puede conducir a daños articulares y deformidad. Entre las causas de problemas en los cartílagos se encuentran:

Con la artrosis, el cartílago dentro de una articulación empieza a deteriorarse, afectando también la salud de los huesos. - Foto: Getty Images

Rupturas y lesiones, como en las lesiones causadas por los deportes.

Factores genéticos.

Otras enfermedades, como algunos tipos de artritis.

Por su parte, el colágeno es la proteína más abundante del cuerpo y uno de los principales componentes de articulaciones, huesos, músculos, encías, dientes y piel que, además, resulta imprescindible para los músculos y los órganos, de acuerdo con el Grupo Sanitas de España.

Así las cosas, el portal Mejor con Salud reveló que existen alimentos que ayudan a reparar los cartílagos y aumentan el colágeno, como los que tienen un alto contenido de vitamina C. La mejor fuente alimenticia de vitamina C son las frutas y verduras sin cocinar o crudas.

Las frutas que tienen las mayores fuentes de vitamina C son, entre otras:

Melón cantalupo.

Frutas y jugos de cítricos, como las naranjas y toronjas (pomelos).

Kiwi.

Mango.

Papaya.

Piña.

La piña pertenece al grupo de las frutas exóticas, y son las únicas que han aumentado su consumo en los últimos años. - Foto: Getty Images

Fresas, frambuesas, moras y arándanos.

Sandía o melón.

Las verduras que son las mayores fuentes de vitamina C incluyen:

Brócoli, coles de Bruselas y coliflor.

Pimientos rojos y verdes.

Espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja.

La espinaca tiene vitaminas y minerales que fortalecen el cuerpo. - Foto: Getty Images

Papa o patata blanca y la dulce (camote).

Tomates y su jugo.

Calabaza.

De hecho, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, reveló que el cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena. Por lo tanto, es importante incluir muchos alimentos que contengan esta vitamina en la dieta diaria. Sin embargo, no se recomiendan cantidades superiores a 2.000 mg/día.

De otro lado, otros alimentos que se recomiendan para mejorar la producción del colágeno son el pescado, los huevos, verduras y carnes rojas, al igual que otros que contengan omega 3. También se recomienda consumir colágeno hidrolizado, especialmente si la persona realiza ejercicio. De esta forma se ayudará al cartílago a regenerarse, mejorar el rendimiento físico y evitar el dolor.

Front view of many fish oil capsules spilling out from the bottle surrounded by an assortment of food rich in omega-3 such as salmon, flax seeds, broccoli, sardines, spinach, olives and olive oil. - Foto: Getty Images

Sin embargo, antes de consumir algún alimento, lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona. Las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.