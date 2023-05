¿Cómo saber si a una persona le hace falta consumir magnesio?

El magnesio es un nutriente que el cuerpo necesita para mantenerse sano, ya que es importante para muchos procesos que realiza el cuerpo, como, por ejemplo, regula la función de los músculos, el sistema nervioso, los niveles de azúcar en la sangre, la presión sanguínea y además, ayuda a formar proteína, masa ósea y ADN (el material genético presente en las células), de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés).

Respecto a las cantidades, los Institutos explicaron que depende de la edad y el sexo, pero las recomendaciones de los Institutos son:

Bebés hasta los 6 meses de edad: 30 mg

Consumir las cantidades apropiadas de magnesio es determinante para el organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Bebés de 7 a 12 meses de edad: 75 mg

Niños de 1 a 3 años de edad: 80 mg

Niños de 4 a 8 años de edad: 130 mg

Niños de 9 a 13 años de edad: 240 mg

Adolescentes (varones) de 14 a 18 años de edad: 410 mg

Adolescentes (niñas) de 14 a 18 años de edad: 360 mg

Hombres: 400–420 mg

Mujeres: 310–320 mg

Adolescentes embarazadas: 400 mg

Mujeres embarazadas: 350–360 mg

El magnesio es un mineral indispensable para la nutrición humana. - Foto: Getty Images / Carol Yepes

Adolescentes en período de lactancia: 360 mg

Mujeres en período de lactancia: 310–320 mg

Ahora bien, si no se consumen las cantidades necesarias de magnesio, los NIH señalaron que a corto plazo, el consumo insuficiente de este nutriente no produce síntomas evidentes, pero cuando las personas sanas no ingieren suficiente magnesio, los riñones ayudan a retener magnesio limitando la cantidad que se elimina en la orina.

Además, el consumo insuficiente de magnesio de forma prolongada puede causar algunos síntomas como la pérdida del apetito, náuseas, vómitos, fatiga y debilitamiento.

Asimismo, la insuficiencia extrema de magnesio puede causar entumecimiento, hormigueo, calambres musculares, convulsiones, cambios de personalidad y anomalías en el ritmo cardíaco.

El consumo insuficiente de magnesio de forma prolongada puede causar fatiga. - Foto: Getty Images

De otro lado, la entidad sin ánimo de lucro expuso que las dosis altas de magnesio proveniente de suplementos o medicamentos pueden causar náuseas, calambres abdominales y diarrea.

Entre tanto, hay que señalar que la mayor parte del magnesio en la dieta proviene de vegetales de hoja verde oscura, pero otros alimentos que son buena fuente de magnesio son:

Frutas como bananos, albaricoques o damascos secos y aguacates.

Nueces como almendras y anacardos.

Arvejas (guisantes) y fríjoles (leguminosas), semillas.

Productos de soya como harina de soya y tofu.

Granos enteros como arroz integral y mijo.

Leche.

¿Existen interacciones con el magnesio que debo conocer?

De acuerdo con los NIH, sí existen interacciones y los suplementos de magnesio pueden interactuar o interferir con algunos medicamentos, como, por ejemplo:

Los bisfosfonatos, empleados para tratar la osteoporosis, no se absorben bien cuando se toman sin que pase suficiente tiempo (antes o después) de la ingestión de suplementos dietéticos o medicamentos con altas cantidades de magnesio.

Los antibióticos podrían no ser absorbidos si se toman sin que pase suficiente tiempo (antes o después) de la ingestión de un suplemento dietético con magnesio.

Los diuréticos pueden aumentar o reducir la pérdida de magnesio a través de la orina, según el tipo de diurético.

Los medicamentos recetados para aliviar síntomas de reflujo ácido o para tratar la úlcera péptica pueden causar niveles bajos de magnesio en la sangre cuando se toman por un período prolongado.

Las dosis muy altas de suplementos de zinc pueden interferir con la capacidad del cuerpo de absorber y regular el magnesio.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.