¿Cómo utilizar la vaselina para evitar arrugas y tener una piel de porcelana?

¿Qué es y para qué sirve la vaselina?

La vaselina es un derivado del petróleo y su nombre verdadero es jalea de petrolato. Esta tiene múltiples beneficios para la piel y de acuerdo con la Universidad de Harvard , “la vaselina detiene la pérdida de agua en la piel y lo mejor es que no tapa los poros, por lo que no tendrás que preocuparte por los granitos o acné”.

¿Cómo usar la vaselina para hidratar la piel seca?

El artículo Skin in the game: Two common skin problems and solutions for men realizado por la Universidad de Harvard asegura que “se puede utilizar la vaselina para hidratar la piel seca. Esto se debe a que evita la pérdida de agua en la piel y, si bien se puede usar sola, también puedes utilizar productos que contengan la jalea de petrolato”.