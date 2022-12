¿Cómo utilizar pepinillos para curar heridas?

Combatir el estreñimiento: según la National Institute Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), “el estreñimiento es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana; las heces son duras, secas o grumosas; la evacuación de las heces resulta difícil o dolorosa; o queda una sensación de que la evacuación no fue completa”. y el pepino puede contrarrestar esta afección gracias a la fibra y agua que contiene, que lo que hace es ablandar las heces, facilitando la evacuación.