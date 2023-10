Conozca la fruta exótica que actúa contra el insomnio y previene enfermedades

Propiedades antioxidantes

La papaya se presenta como un alimento nutricionalmente completo. Una fruta de tamaño medio, según Medical News Today, contiene aproximadamente 120 calorías, 30 gramos de carbohidratos, cinco gramos de fibra, 18 gramos de azúcar y dos gramos de proteínas. Además, entre el 80 % y 90 % de su composición es agua, como señala Analía Yamaguchi, médica clínica especialista en Nutrición del Hospital Italiano. Esta alta proporción de agua y la presencia de fibra no solo mejoran la salud digestiva, sino que también previenen el estreñimiento, según comenta Antar.

La papaya es una fuente importante de vitaminas, especialmente del complejo C. Esta vitamina no solo fortalece las defensas naturales del organismo, sino que también favorece la producción de colágeno, mejora la absorción del hierro y actúa como antioxidante contra los radicales libres. De acuerdo con Medical News Today, una fruta mediana proporciona el 224% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C.