Consejos para conseguir felicidad y éxito en la vida

Ser feliz no se relaciona con la belleza y la riqueza.

La felicidad y el éxito son determinantes en la vida y alcanzados según los pensamientos, los comportamientos y la personalidad de cada persona. La Clínica Mayo plantea una perspectiva diferente para ser feliz y tener éxito.

De acuerdo con la organización, la felicidad no se asocia con la riqueza, la belleza o la tranquilidad sin estrés; en realidad, algunas personas que viven de esa manera pueden ser más infelices que otras.

Así mismo, declara que las personas que viven de una manera feliz y exitosa es porque han sabido elegir una serie de pilares en sus vidas que determinan la misma. Por ejemplo:

Darle valor a lo que tienen.

Encontrar propósito en sus vidas.

Dedicar tiempo a las relaciones de amistad y con la familia.

Tener una actitud positiva.

¿Cómo ser feliz?

En primer lugar, explica la organización en su página web, se deben cultivar relaciones con personas que mantienen una actitud positiva en el camino de la vida y son felices con lo que tienen.

Es importante observar la profundidad que tienen las relaciones, es decir, cómo estas han sabido sobrellevar los momentos difíciles y los buenos para determinar si invertir tiempo en ellas equivale a una buena salud mental.

De igual manera, se recomienda tener palabras amables, contribuyendo así a una salud mental favorable. No solo esto, las actitudes amables hacen parte de cultivar sanamente relaciones que aportan positivamente a otros.

Así mismo, tener una actitud de gratitud fortalece las relaciones.

Las personas auténticas no juzgan a los demás. - Foto: Getty Images

Como ya se mencionó, dar gracias es una herramienta de honra hacia el otro. Tal y como lo señala la Clínica, la gratitud es sorprenderse y tener agradecimiento por la vida, siendo consciente por el hoy, sin dejar pasar el presente: “Cada vez que te des cuenta de que estás teniendo un pensamiento ingrato, intenta reemplazarlo por uno de gratitud”, explica.

La vida trae situaciones que abruman, por lo que tener un hábito positivo para enfrentarlas puede ayudar a tener una actitud constante, no solo de gratitud, sino de felicidad. No quiere decir que se deben apocar los momentos negativos, sino que se debe cuidar que estas no influyan en un despropósito en la vida.

Uno de los consejos que brinda la Clínica Mayo es diariamente reconocer y expresar gratitud por algo que le dé sentido a la vida.

¿Qué hacer para ser optimista?

Para comenzar, se debe identificar y reconocer los pensamientos negativos que son recurrentes. Luego de esto, la Clínica Mayo sugiere analizar las siguientes preguntas:

¿Es la situación realmente tan mala como se percibe?

¿Hay otra perspectiva para analizar la situación?

¿Qué se puede aprender de esta experiencia que repercuta en el futuro?

Sin embargo, se recomienda desarrollar un propósito en la vida “o lograr una misión”, siendo estos deseos que tienen aspiraciones en la vida y empujan a cumplir metas.

¿Cómo se tiene propósito y éxito en la vida?

Por otro lado, tener un buen autoestima se encuentra ligado a tener un propósito en la vida porque este puede potencializar el cumplimiento de este. Por esto, llevar a cabo actividades que le dan significado a la vida y que acompañan el propósito hacen parte de, no solo ser optimista, sino de ser feliz y exitoso.

Cabe señalar que el éxito lo determina cada persona según sus metas y el propósito que se quiera cumplir.

Aunque la autoestima y el autoconcepto son términos que tienen relación, se debe tener en cuenta en qué se diferencian. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

Las siguientes tres preguntas pueden ser analizadas para evaluar el propósito que se tiene:

¿Qué genera emoción y que le da energía?

¿Cuáles son los logros que producen orgullo?

¿Cuál es el legado que se quiere dejar?

Por último, vivir el presente sin mirar simultáneamente al futuro y al pasado ayudan a despejar el camino que puede estar lleno de estrés y ansiedad por lo que es, fue o será.