Consumir este té diariamente ayuda aliviar el dolor en las articulaciones y previene el cáncer

El perejil es una planta herbácea que forma parte de la familia ‘Apiacea’ y suele ser ideal para condimentar algunos platos, sin embargo, son pocos los que conocen sus beneficios para la salud.

En concreto, esta hierba comúnmente usada en la cocina contiene magnesio, hierro, potasio, zinc, calcio y vitaminas A, B, C y E.

Ahora bien, el agua de perejil ayuda a facilitar la eliminación de líquidos del organismo, previniendo con ello la retención de líquidos y la obesidad. Además, se trata de una opción ideal como gran antioxidante, según el portal de bienestar GastrolabWeb.

De acuerdo al diario El Universal de México, el perejil “contiene un aceite volátil llamado eugenol, este aceite tiene propiedades antiinflamatorias que pueden reducir la inflamación de las articulaciones”, esto, según se dio a conocer por un estudio titulado Efecto antiartrítico del eugenol en el modelo experimental de artritis inducida por colágeno, y publicado en el portal J Stage.

De acuerdo al magacín Mundo Deportivo, en su sección de salud y bienestar, sus propiedades antiinflamatorias también forman parte del listado de los beneficios del perejil al tomarlo en la mañana, de manera que ayuda a evitar la inflamación de las articulaciones y, en consecuencia, el dolor asociado a las mismas. Igualmente, es beneficioso en casos de reumatismo.

Ayuda a evitar la inflamación de las articulaciones y, en consecuencia, el dolor asociado a las mismas. MONTAJE SEMANA - Foto: Foto: Getty Images, montaje SEMANA.

Por otro lado, un estudio reciente en Journal of the Science of Food and Agriculture encontró que el perejil también tiene potentes propiedades anticancerígenas. En realidad combate el cáncer de 4 maneras diferentes: actúa como un antioxidante que destruye los radicales libres antes de dañar las células, protege el ADN del daño que puede provocar cáncer u otras enfermedades e inhibe la proliferación y migración de las células cancerosas en el cuerpo.

Infusión de perejil

Se calienta un litro de agua con tres o cuatro cucharadas de perejil. Se retira la cacerola del fuego cuando el agua empieza a hervir y se deja enfriar aproximadamente 20 minutos.

Pasado este tiempo, se filtra el agua y se guarda en una botella. Conviene beber una taza antes de cada comida.

Agua de perejil

Ingredientes:

1 litro de agua tibia.

El jugo de 1 limón.

1 cucharada de perejil fresco o 5 ramas picadas.

Preparación:

Limpiar el perejil y picarlo.

Extraer el jugo del limón.

Poner a hervir el agua y cuando empiece la ebullición añadir el perejil picado.

Dejar que hierva 5 minutos, retirar del fuego la olla y colar la infusión, retirando los restos de perejil.

Añadir el jugo de limón y mezclar un poco antes de beber esta agua adelgazante.

Lo ideal es beber un litro de agua de perejil a lo largo del día, antes de cada comida.

Lo ideal es beber un litro de agua de perejil a lo largo del día, antes de cada comida. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Zumo de perejil y zanahoria

Ingredientes:

2 naranjas.

2 zanahorias.

1 vaso de agua (250 ml).

Un manojo de perejil.

Preparación:

Cortar las hojas de perejil y trocear las zanahorias.

Cortar las naranjas por la mitad.

Exprimirlas en un extractor. Incorporar en la licuadora la zanahoria y el perejil picados.

Luego, agregar el vaso de agua y el jugo de naranja.

Licuar por unos minutos para que todos los ingredientes queden bien mezclados.

Posteriormente, servir y beber recién hecho y con unos cubitos de hielo, si se prefiere.

Cortar las hojas de perejil y trocear las zanahorias. - Foto: Getty Images/Image Source

Jugo de perejil y miel

Ingredientes:

El jugo de un limón.

3 ramas de perejil.

1/2 litro de agua tibia.

1 cucharada pequeña de miel.

Preparación:

Extraer el jugo de limón.

Hervir el perejil durante 3 minutos en medio litro de agua, retirar del fuego y colar.

Agregar el agua de perejil con el jugo del cítrico.

Añadir la cucharadita de miel, remover y tomar cuando aún está tibio.

Agua de perejil con jengibre

Ingredientes:

Una rama de jengibre.

Una rama de perejil.

Preparación:

En un recipiente poner a hervir dos rodajas de jengibre; después de 10 minutos de tenerlo a fuego lento, agregar una ramita de perejil.

Dejar que hierva 15 minutos más y se podrá beber sin problema.

Jugo de perejil, limón y apio

Ingredientes:

El jugo de un limón.

4 ramas de perejil.

2 ramas de apio.

Un vaso de agua.

Preparación: