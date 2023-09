¿Cuál es el mejor colágeno para desaparecer efectivamente las arrugas?

El colágeno es la proteína que se encarga de brindarle firmeza y elasticidad a la piel , según lo han podido determinar los profesionales en temas estéticos, este compuesto se empieza a producir de una manera más deficiente dentro del cuerpo a partir de los 25 años de edad, este proceso se empieza a dar de a pocos, pero se cree que a los 40 años, una persona no produce ni la mitad de colágeno que producía cuando se encontraba en la etapa de la adolescencia o juventud.

La pérdida de colágeno se da por un proceso normal y el cuerpo deja de producirla ante la llegada de la vejez; sin embargo, puede darse antes de tiempo en pacientes que tienen malas prácticas, es decir, fuman, no se cuidan la piel, por medio de una rutina de skincare, no usan protector solar, no se alimentan bien y llevan una vida sedentaria.