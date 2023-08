Este es el riesgo para la salud de la piel al utilizar protector solar vencido

Al momento de salir a vacaciones a un lugar cálido, como las playas, el bloqueador es un elemento esencial. Es por eso que se vuelve vital revisar que no esté vencido, dado que un bloqueador caducado no es recomendadle.

Además del bloqueador, hay otras recomendaciones cuando se desea tomar el sol. Por ejemplo, no se recomienda pasar gran parte del tiempo durante las horas más calurosas, sino disponer tiempos cortos. Asimismo, es importante usar sombrilla, gorras, gafas de sol y mantenerse hidratado para no correr riesgo alguno respecto a la intensidad de los rayos solares.

No obstante, uno puede omitir este proceso cuando el bloqueador no tiene fecha de vencimiento. Varias presentaciones no cuentan con este dato, lo cual haría que no caduquen. Sin embargo, los expertos consideran que hay que tener referencia del día de la compra y desechar este producto máximo a los tres años.