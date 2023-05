¿Cuál es la verdura que más aporta calcio al cuerpo?

Si se habla de uno de los componentes que, indudablemente, necesita el cuerpo para su óptimo estado es el calcio. Este mineral es uno de los más importantes, pues a cargo tiene la formación de los dientes, huesos y su fortalecimiento; sin embargo, la relevancia no termina ahí.

Mejor con Salud extiende a los músculos, corazón y sistema nervioso su potencial. Ese portal aconseja consumir entre 1.000 y 1.200 miligramos al día y advierte que la cantidad no debe superar jamás los 2.500 mg.

La revista Nutrición Hospitalaria recuerda en su estudio El calcio, esencial para la salud algunos alimentos en los que está presente ese elemento. La leche y sus derivados (queso, yogures o la cuajada —por mencionar algunos—) están entre los más ricos con ese mineral.

Con el paso de los años los problemas en los huesos son más notorios. - Foto: Getty Images / Eleganza

Sobre la aparición de osteoporosis, afección que deriva en el debilitamiento de los huesos o lo que equivale a una mayor fragilidad, ese análisis dice que es el resultado de un “desequilibrio” entre la cantidad de calcio que ingresa y sale del organismo.

También alude a que, en la adolescencia, la mayor ingesta de leche se asocia con una densidad ósea más alta y un menor riesgo de fracturas cuando se llegue a la posmenopausia.

Esta es la verdura fuente de calcio

El calcio, esencial para la salud se refiere a las frutas y verduras de hoja verde como otras fuentes elementales. No obstante, advierte que si no se procura adoptar una dieta equilibrada, enfocarse en ciertos alimentos no tendrá los mismos resultados porque pueden afectar su correcta absorción.

De acuerdo con Cuerpo y Mente, la verdura que mayor aporte tiene, en la sustancia en cuestión, es el kale, al que incluso se le atribuye un índice más alto que la propia leche. Medical News Today sitúa en 177 miligramos el nivel de calcio presente en una taza de esta.

El kale posee hierro en altas proporciones, calcio, magnesio, zinc y potasio, además de un alto contenido proteico y fibra. - Foto: Getty Images

Ese portal destaca, al que también se conoce como col rizada, su protección frente a la diabetes dado el aporte en fibra y antioxidantes. Además, al kale se le vincula en la lucha contra el estreñimiento y salud ocular.

“Es una verdadera joya, comparada con su primo-hermano el brócoli”, le explicó a ABC de España la nutricionista Laura Arranz. “Tiene casi el doble de proteínas vegetales, más fibra, tres veces más calcio, el doble de hierro y magnesio, fósforo, potasio, vitamina C, más del doble de ácido fólico (...), el doble de vitamina E y siete veces más vitamina K”, continuó sobre los ‘innumerables’ beneficios.

Según dijo Arranz al medio europeo, esta es una de las verduras ‘predilectas’ por deportistas, ya que cuenta con múltiples vitaminas sin necesidad de una alta carga en calorías. En esa línea, su ingesta ayuda a retribuir la “oxidación celular” que produce el ejercicio.

¿Qué obstaculiza la absorción de calcio?

Al respecto, la ingesta de alcohol, cafeína y comida con alto nivel de grasa dificultan la completa asimilación en el cuerpo. MedicoPlus menciona el chocolate (por incluir taninos) como parte de los alimentos que, si bien no es necesario abolir, sí se recomienda moderar en consumo.

Algunos alimentos dificultan que el calcio cumpla su óptima labor en el organismo. - Foto: Getty Images

La sal también ocupa ahí un papel central, debido a que puede aumentar la pérdida del mineral cuando se eliminan líquidos. A esta se agrega el azúcar (por su potencial para incidir en la absorción de calcio y en el papel de la vitamina D), además de comida con alta carga de fósforo como los refrescos.

MedicoPlus aclara que se trata de tener cuidado más no de suprimir este mineral imprescindible y que el organismo necesita.