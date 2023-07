¿Cuáles son los beneficios de lavarse el pelo todos los días?

Lavarse el cabello todos los días es una cuestión de higiene, pero tal vez no sea tan recomendado cuando se trata del pelo, debido a que lavarlo todos los días depende de la condición de la cabeza y el grado de sometimiento que haya por parte de los químicos. El tipo de piel, los productos que usan y el color del cabello afectan la frecuencia con la que se debe lavar.

Los expertos de Columbia University dan una mirada profesional de este asunto mediante su informe ¿Con qué frecuencia lavar el cabello? . Para personas con piel grasa, lavar con jabón y dejar actuar por un par de días es lo ideal, debido a que su cabello tiende a secarse con más impacto cada día, por lo que lavarlo todos los días implica una mayor resequedad al no dejar actuar como debe ser a los químicos. Las personas que se lavan demasiado el cabello terminan secando la piel y produciendo más grasa, por lo que el resultado final no será el mejor.

En cambio, el cabello natural sin alto índice de grasa debe lavarse a los dos o tres días. Igualmente, se recomienda el uso del champú en seco. Sin embargo, no debe emplear a diario, dado que que no es un sustituto de un champú que no se puede usar para una limpieza profunda.