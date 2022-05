¿Cuáles son los rasgos de las personas sanas psicológicamente, según expertos?

Es capaz de adquirir conocimientos, habilidades y relaciones afectivas estables tendientes a la satisfacción personal y con los demás. “Una persona con una autoestima adecuada y con un buen autoconcepto se conoce a sí misma y se ve de una forma realista. No se menosprecia, no se adora en exceso, no subestima ni sobrevalora sus capacidades o habilidades, no se ve inferior a otras personas, no se compara con los demás, tiene seguridad en sí misma en la mayoría de decisiones que toma, está satisfecha consigo misma”, precisa Psicología y Mente.