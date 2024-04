¿Cuándo hay que preocuparse por la aparición de una inflamación en el cuerpo?

Esas masas que aparecen a veces en el cuerpo y que aparentemente no tienen explicación alguna, no siempre deben ser motivo de preocupación, sin embargo, no hay que dejarlas pasar por alto, por lo que se recomienda que en el momento en el cual detecte la presencia de algún tipo de abultamiento en cualquier parte del cuerpo, acuda al médico para salir de cualquier duda.