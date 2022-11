¿Cuánta agua se debe tomar para bajar de peso?

Entre las recomendaciones más mencionadas por los profesionales de la salud se encuentra consumir una cantidad significativa de agua a lo largo del día; sin embargo, en cuanto a la cantidad, los médicos se contradicen.

Es decir, hay algunos que mencionan que un adulto debe consumir de seis a ocho vasos de agua al día, lo que equivale aproximadamente a dos litros de este líquido incoloro; por otra parte, otros profesionales sugieren que la cantidad que se debe ingerir dependerá del peso de la persona.

Es por esto, que el portal de salud, belleza y cuidado personal Agua Mar Azul brinda la siguiente fórmula para calcular la cantidad exacta de agua que debe consumir cada persona de acuerdo a su peso (35 ml x kg de peso).

El portal brinda un ejemplo para que se tenga mayor claridad a la hora de implementar esta fórmula. Una persona que pesa 70 kilos debe ingerir, aproximadamente, 2450 ml de agua a diario, esto equivaldría a dos litros y medio de agua por día. La idea es hacer la conversión con el peso de cada individuo, incluso hoy en día, hay disponibles algunas aplicaciones móviles que hacen el cálculo.

El agua es un mineral importante para evitar que el cuerpo se deshidrate; además, consumirla hará que el cuerpo recupere el líquido que pierde por medio de la sudoración y la orina. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que solo el 26 % de la población mundial consume la cantidad adecuada de este líquido; por eso desde las entidades de salud se trabaja para promover el consumo de este mineral.

Consumir agua también es una de las recomendaciones que se le brinda con frecuencia a las personas que desean bajar de peso; sin embargo, el portal Business Insider indica, que en este caso, para calcular la cantidad de agua que se debe ingerir, se deben determinar diversos factores, entre los que se encuentran: la edad, la frecuencia con la que se realiza actividad física y el tipo de alimentación que se está llevando a cabo.

Más de 844 millones de personas en el mundo carecen de un servicio básico de agua potable y más de 423 millones toman de fuentes como pozos y manantiales sin protección. - Foto: Las multinacionales Culligan y Waterlogic

Lo que significa que las personas que sudan demasiado o que llevan a cabo intensas rutinas de ejercicio deben incrementar el consumo de agua. Cabe mencionar que recientes estudios han revelado que el consumo de agua es primordial en una dieta para bajar de peso.

“Un estudio publicado en Annals of Family Medicine descubrió que las personas con sobrepeso eran las menos hidratadas y sugirió que el agua es un nutriente esencial y puede desempeñar un papel tan importante en la pérdida de peso como la comida y el ejercicio”.

Por eso, cuando el nutricionista esté diseñando el plan de alimentación acorde para la persona que desea bajar de peso, es crucial que este determine la cantidad de agua que debe consumir la persona y para ello, debe tener presente todos los requerimientos mencionados anteriormente.

Sin embargo, “una investigación publicada en la revista científica The American Journal of Clinical Nutrition determinó que las personas que aumentaron un litro al día su consumo de agua adelgazaron entre uno y 2 kilos más que el grupo de control, que no alteró el consumo”.

“El estudio apunta a que la cantidad de agua que se debe consumir es 32 ml diarios por cada kilo de peso. Por tanto, una persona que pese 60 kilos debería consumir 1.920 ml de agua”.