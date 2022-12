¿Cuántas veces al día debe orinar una persona?

hay pacientes, casi siempre con cierta ansiedad crónica, que responden más a estímulos externos y que pueden provocar la necesidad de ir al baño. Por ejemplo, el cambio en la temperatura caliente y fría, la ingesta de bebidas como el té, el café y las bebidas gaseosas, un trabajo particular o el estrés personal son factores que influyen a la hora de ir al baño. “Algunas de estas mejoran con terapias de comportamiento apropiadas, pero la mayoría aprende a vivir con el problema”, añade Montorsi.

Entrenamiento: cuando se llena la vejiga, se activan los mecanismos musculares de la continencia. Por ello, una persona normal que bebe dos litros de agua al día debería ir al baño cada 4 horas. “Ten cuidado de no aguantarte demasiado. Mantener el pis mucho tiempo (por ejemplo, solo hacerlo por la mañana y por la noche) casi siempre implica que se llene excesivamente y que los músculos puedan tener dificultades para continuar trabajando en el momento adecuado. Incluso si no quieres ir, es bueno intentarlo al menos en esa frecuencia y comprobar que has bebido lo suficiente” asegura Montorsi.