Orina espumosa: estas son las posibles causas y peligros

La Real Academia Española (RAE) describe la orina como la “secreción líquida de color amarillo” que expulsa los riñones “como resultado de la depuración y el filtrado de la sangre; se acumula en la vejiga” .

Es entonces que la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases explica que los riñones participan en la producción de hormonas, mismas que ayudan a regular la presión arterial, en el bienestar del sistema óseo y en la producción de glóbulos rojos.

Cuando la orina es espumosa no se relaciona con ningún problema de salud -señala la Clínica Mayo-, siempre y cuando sea eventual, ya que en algunos casos se debe a la presión y la velocidad con la que sale de la uretra; no obstante, si es un síntoma regular, es importante consultar con un profesional de la salud, porque puede ser una señal de alguna infección urinaria.

Causas y peligros de la orina espumosa

La institución de salud americana menciona que una de las posibles causas de espuma en la orina son los niveles altos de proteína, que se denomina proteinuria. Pero también puede ser provocada, según Tua Saúde por:

Cálculos renales: de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, las piedras en los riñones se deben a la cristalización de sustancias que se encuentran en la orina, que se pueden eliminar de manera natural.

Presión arterial alta: la Clínica Mayo señala que la presión arterial alta es la “fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de tus arterias”, que puede traer complicaciones sobre el corazón.

La OMS precisa que por lo menos 1.280 millones de personas adultas entre los 30 y 79 años son los más propensos a desarrollarla. “Apenas uno de cada cinco adultos hipertensos (el 21%) tiene controlado el problema”, puntualiza la entidad.

Foto referencia sobre presión arterial alta. - Foto: Getty Images

Diabetes: la Organización mundial también explica que “la diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores”, que consiste en la no producción de insulina del páncreas y/o la resistencia de las células a ella.

La Clínica Mayo, precisa que la diabetes tipo 1 “es un trastorno crónico” en el que el páncreas no genera suficiente insulina o no la produce, siendo esta hormona indispensable para que el azúcar entre a las células y les brinde energía.

Preeclampsia : la institución de salud de ciencia y salud explica que es el resultado de una complicación en el embarazo, asociado con presión arterial alta. Es de tal importancia tratarla que puede llegar a ser mortal tanto para el bebé como para la madre. “Se presenta en alrededor de 3 % a 7 % de todos los embarazos. Se piensa que la afección empieza en la placenta”, determina MedlinePlus.

Infección urinaria: las mujeres son más vulnerables a tener infecciones urinarias (IVU) que afectan órganos como: la vejiga, los riñones, uretra y uréteres. En la mayoría de los casos, es causada por bacterias que primero ingresan en los uréteres y pasan por la vejiga.

Las mujeres son más susceptibles a desarrollar una infección urinaria. - Foto: Getty Images

Explica que el género femenino es más vulnerable a la IVU porque “su uretra es más corta y está más cerca del ano que en los hombres”. Es por esto que asegura que luego de una relación sexual, la menopausia y/o el uso de dispositivos de planificación, son factores que inciden en el desarrollo de una infección urinaria.

Otras explicaciones sobre espuma en la orina, son los productos con los que se limpian los inodoros que forman espuma; o en el caso de los hombres, puede ser ocasionada por el semen en la orina, asegura Tua Saúde.