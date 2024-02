¿Cuánto tiempo dura el alcohol en la sangre y en la orina?

Expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, señalan que esta práctica incrementa el riesgo de algunas complicaciones de salud graves , c omo ciertos cánceres, incluido el cáncer de mama y el cáncer de boca, garganta, esófago e hígado; pancreatitis; muerte súbita si ya se tiene una enfermedad cardiovascular; daño al músculo cardíaco (miocardiopatía alcohólica) que lleva a la insuficiencia cardíaca; accidente cerebrovascular; presión arterial alta; enfermedad del hígado; suicidio; lesión grave o muerte accidental, y daño cerebral y otros problemas en un feto (si se está en embarazo).

Las cervezas con menos de 0,5% de gradación, el límite legal para ser clasificada como bebida no alcohólica, ya no son algo inusual en los famosos "biergärten" (jardín de la cerveza en alemán), terrazas donde se sirve cerveza. | Foto: Getty Images