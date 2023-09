¿Cuánto tiempo dura el efecto de los suplementos vitamínicos?

La falta vitamínica en la dieta acarrea problemas de salud, tales como enfermedades deficitarias, ceguera, deteriorar los tejidos, retardar el crecimiento; o también puede generar cambios corporales no esperados, de la talla del envejecimiento prematuro o fallos en la memoria.

De igual modo, los expertos hacen hincapié en que se ha venido demostrando que las vitaminas intervienen en la prevención de enfermedades crónicas. Cuando una persona no consume suficientes cantidades de vitamina C, deja al cuerpo propenso a padecer ciertos tipos de cáncer.

Si bien se conocen las vitaminas por la letra o número que la acompañan, en verdad están distribuidas en dos grupos esenciales. Por un lado, están las liposolubles (A, D, E y K), las cuales son solubles en lípidos, pero no en agua. Generalmente, se proporcionan gracias a la grasa de los alimentos. No obstante, su consumo no debe ser excesivo, dado que una acumulación de la misma es perjudicial.