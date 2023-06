Cuatro jugos verdes que ayudan a retrasar el envejecimiento

Los jugos verdes pueden ser una excelente opción para mantener la salud y ayudar a retrasar el envejecimiento debido a su contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales.

Algunos ingredientes que puede incluir en los jugos verdes para obtener beneficios antienvejecimiento son:

Espinacas: Las espinacas son ricas en antioxidantes, como la vitamina C y la vitamina E, que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres y a mantener la piel saludable.

Kale (col rizada): El kale es una verdura de hoja verde oscuro que contiene altos niveles de antioxidantes, incluyendo vitamina C y betacaroteno. Estos antioxidantes ayudan a combatir los signos del envejecimiento y a mejorar la salud de la piel.

Pepino: El pepino es hidratante y contiene sílice, un mineral esencial para mantener la elasticidad de la piel. Además, es bajo en calorías y alto en nutrientes.

Algunos jugos naturales pueden retrasar el envejecimiento. - Foto: Getty Images

Jengibre: El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que pueden ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud en general.

Zanahorias: Las zanahorias son ricas en betacaroteno, un antioxidante que se convierte en vitamina A en el cuerpo. La vitamina A es importante para la salud de la piel y puede ayudar a reducir los signos del envejecimiento.

De acuerdo con el portal mag.elcomercio.pe, “es importante mencionar que en la búsqueda constante por mantenerse jóvenes y saludables, la naturaleza brinda una variedad de soluciones refrescantes”. Los jugos verdes se han convertido en una opción popular para aquellos que desean combatir los efectos del envejecimiento y fortalecer su bienestar general.

1. Jugo verde de hierbas

Es ideal para quienes padecen de retención de líquidos y ayuda a eliminar la inflamación abdominal.

Ingredientes:

1/4 de taza de perejil

1/4 de taza de cilantro

1 cucharada de romero

1 cucharada de albahaca

1 pepino

1 manzana verde

El zumo de un limón

Preparación:

Mezcla todo en un procesador de alimentos o licuadora. Se recomienda consumir en las mañanas y en ayunas.

2. Jugo verde de manzana, apio, perejil, pepino y zanahoria

Este jugo detox aporta una gran dosis de fibra y vitaminas.

Ingredientes:

1 manzana verde

1 tallo de apio

1 pepino

Media taza de perejil

Media zanahoria pelada

Preparación:

Mezclar todo en un procesador de alimentos o licuadora.

Las vitaminas de los jugos verdes recorrerán el sistema sanguíneo, hasta llegar a cada órgano. - Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Jugo verde de kiwi, lechuga y espinaca

Este jugo verde está lleno de antioxidantes que ayudan a mantenernos saludables. Además, reduce la inflamación abdominal y mejora el tránsito intestinal.

Ingredientes:

1 kiwi pelado

5 hojas de espinacas

3 hojas de lechuga

1 cucharadita de miel

Preparación:

Mezcla todo en licuadora o procesador y consume preferiblemente sin colar, pues las semillas del kiwi son excelentes para favorecer el tránsito intestinal.

4. Jugo verde depurativo

Este zumo detox es ideal para limpiar el organismo y eliminar toxinas.

Ingredientes:

1 taza de piña natural picada en cuadritos

2 tallos de apio

1 pepino

1 cucharadita de miel

Preparación:

Poner todos los ingredientes en una licuadora y luego colar. Si lo hace en procesador de alimentos no es necesario colarlo.

Incluir verduras es esencial para mantener un peso saludbale. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

¿Cuáles son las verduras más nutritivas para jugos?

Según informó la Association of Indian Economic and Financial Studies, (AIEFS), “las personas pueden apostar siempre por la kale, la espinaca, el brócoli, el apio y la zanahoria para preparar jugos verdes muy nutritivos por su gran porcentaje en antioxidantes y minerales que fortalecerán tu sistema inmune”.

Por otro lado, la ingesta de jugos verdes es sumamente rápida y sus beneficios pronto recorrerán por el sistema sanguíneo hasta los órganos.

Por último, cabe mencionar que la clave para retrasar el envejecimiento es mantener una alimentación equilibrada y variada, además de llevar un estilo de vida saludable en general. Los jugos verdes pueden ser una parte saludable de una dieta equilibrada, pero es importante recordar que no son una solución mágica para detener el envejecimiento.