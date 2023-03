Cuidado: cinco alimentos cotidianos que dañan los riñones

Alimentos procesados: las carnes procesadas como el jamón, la salchicha entre otros, son alimentos cargados de sodio, algunos estudios han determinado que consumir este tipo de productos en exceso puede aumentar el riesgo de padecer varios tipos de cáncer. “De acuerdo con Eat this, not that, el consumo de alimentos procesados pueden causar un aumento en la presión arterial y someter a los riñones a grandes cantidades de estrés para realizar su labor.”