Cuidado: esta bebida dispara los picos de glucosa; se consume muy a menudo

La glucosa es importante para el funcionamiento del cuerpo humano, ya que es la principal fuente de energía y se obtiene en la alimentación diaria.

Aunque la glucosa es valiosa para el organismo, los niveles elevados son perjudiciales para la salud, pues se incrementa el riesgo de padecer diabetes. Esta es una enfermedad que puede causar diferentes complicaciones de salud, incluyendo amputación de miembros, ceguera, entre otros.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) explican que existen diferentes exámenes de sangre que permiten que un médico pueda realizar un diagnóstico profesional sobre si se tiene o no diabetes.

Cuando una prueba de diabetes en ayunas arroja resultados que son de 99 mg/dl o menores significa que los niveles de glucosa están normales. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Uno de ellos es tomar un análisis de sangre en ayunas. En esta prueba, cuando los resultados son de 99 mg/dl o menores, significa que los niveles de glucosa están normales. Cuando arroja de 100 a 125 mg/dl quiere decir que se tiene prediabetes. Y cuando la prueba indica un valor de 126 mg/dl o mayores, indica que se tiene diabetes.

¿Qué bebida puede elevar los niveles de glucosa mencionados?

El portal Urgente 24 en su sección Juntos bien afirma que algunas bebidas incrementan los números de glucosa de manera exponencial. Sin embargo, enfatiza en la Coca Cola.

“Una lata de 12 onzas de Coca Cola contiene 39 gramos de azúcar, eso es como comer 10 cucharaditas de azúcar, lo que le proporciona calorías vacías que carecen por completo de nutrientes”, dice textualmente el sitio web mencionado, citando a Alyssa Wilson, RD y nutricionista de Signos Health, en entrevista con Eat This, Not That.

La Coca Cola tiene grandes cantidades de azúcar. - Foto: Getty Images / NurPhoto

En el mismo artículo, la dra. Wilson afirma que las bebidas que tienen en su contenido “jarabe de maíz y con alto contenido de fructosa, está relacionado con un aumento de las enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas”.

Tipos de diabetes

Los expertos señalan que se debe moderar la ingesta diaria de azúcar, debido a que se pueden aumentar los niveles de glucosa en la sangre y desarrollar una diabetes. Ana Patricia Heredia, subdirectora de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salud, señala que los azúcares refinados no deben exceder el 10 % de la ingesta.

La diabetes (mellitus) es una enfermedad crónica en la que se ve afectada el transporte de glucosa en la sangre. Para este proceso, la insulina, que es una hormona producida por el páncreas, se encarga de movilizar el azúcar en el torrente sanguíneo.

En los pacientes diabéticos pueden suceder varias cosas: poca producción de insulina, resistencia a la insulina o ambas - Foto: Getty Images / Maskot

En los pacientes diabéticos pueden suceder varias cosas: poca producción de insulina, resistencia a la insulina o ambas, explica Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Existen diferentes tipos de diabetes:

Diabetes tipo 1: este tipo de diabetes es la menos común. Se puede presentar en cualquier edad, pero la suelen padecer, por lo general, niños, adolescentes o adultos jóvenes. Se caracteriza por una producción deficiente de insulina, el cuerpo no produce o produce en cantidades mínimas.

Diabetes tipo 2: este tipo de diabetes es el más común. Por lo general, se presenta en la edad adulta (sobrepeso), sin embargo, en la actualidad se presenta cada vez más en los niños. En esta enfermedad el cuerpo es resistente a la insulina y no la usa como debería.