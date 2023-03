Diabetes: esta es la especia que ayuda a prevenirla

- Foto: Universal Images Group via Getty

La cúrcuma es una de las especias más valoradas por su potencial de reducir el riesgo de padecer diabetes. Si bien tiene otras aplicaciones medicinales, su popularidad se asocia con el control glucémico y la prevención de complicaciones asociadas.

Particularmente, se ha determinado que la curcumina, su principal compuesto activo, es beneficioso en la reducción de la resistencia a la insulina, además de mejorar la salud metabólica. De igual forma, combate la inflamación, el estrés oxidativo y otros factores que comprometen el bienestar de las personas con riesgo de diabetes.

Una revisión compartida en Current Topics in Medicinal Chemistry concluyó que “la curcumina tiene efectos antidiabéticos, a la vez que actúa como antioxidante, neuroprotectora y antiinflamatoria”.

La cúrcuma tiene efectos antioxidantes. - Foto: Getty Images

Cúrcuma, una especia para prevenir la diabetes

Popularmente, la cúrcuma se conoce como “la especia dorada”. Esta es popular en la medicina ayurvédica, ya que desde la antigüedad es considerada como un elemento básico en la elaboración de remedios para reducir dolencias, prevenir enfermedades crónicas y aumentar los niveles de energía.

En lo que a la diabetes se refiere, son varias las investigaciones que evalúan su eficacia. Una revisión de estudios compartida en la revista Nutrients hizo hallazgos interesantes. En concreto, determinó que numerosas investigaciones in vitro e in vivo han aportado pruebas sólidas sobre la eficacia antidiabética de la curcumina.

De acuerdo con los datos suministrados, “este polifenol tiene potencial terapéutico para prevenir la diabetes y reducir sus complicaciones”. Se cree también que su mecanismo de acción es la modulación de varias moléculas de señalización vinculadas a la inflamación.

Todos los diabéticos tipo 1 necesitan insulina para sobrevivir, y generalmente su acceso está asegurado - Foto: Getty Images / Maskot

Cúrcuma, síndrome metabólico y prevención de la diabetes

Los beneficios de la cúrcuma en la prevención de la diabetes se deben en gran medida a su capacidad para combatir el síndrome metabólico. Este problema agrupa una serie de procesos químicos alterados, entre los cuales se destaca la resistencia a la insulina, los niveles altos de glucosa, los trastornos lipídicos y la obesidad.

Un estudio compartido a través de International Journal of Endocrinology and Metabolism encontró que la curcumina tiene efectos antihiperglucémicos y sensibilizadores de la insulina, lo que permite reducir la resistencia a la hormona y las complicaciones asociadas a esta.

De igual forma, una revisión sistemática divulgada en Longhua Chinese Medicine determinó que la cúrcuma tiene potencial para controlar los factores de riesgo vinculados al síndrome metabólico. Esto abarca los niveles de glucemia, el colesterol, los triglicéridos, la inflamación y el índice de masa corporal.

Lo anterior se encuentra respaldado por una revisión de estudios compartida en Frontiers in Endocrinology, la cual concluyó que la curcumina es un antidiabético y antiinflamatorio natural, seguro y de bajo costo. Su efecto se atribuye a su capacidad para suprimir el estrés oxidativo y el proceso inflamatorio.

Exactamente, los investigadores encontraron que reduce la glucemia en ayunas, la hemoglobina glicosilada, el índice de masa corporal, la proteína C reactiva sérica, el colesterol total y los triglicéridos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

Además de reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 2, la cúrcuma también beneficia a los pacientes que ya padecen esta enfermedad. - Foto: Getty Images

La especia previene complicaciones asociadas a la diabetes

Además de reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 2, la cúrcuma también beneficia a los pacientes que ya padecen esta enfermedad. Dadas sus propiedades, puede minimizar el riesgo de complicaciones asociadas, como el hígado graso no alcohólico, la neuropatía diabética y la nefropatía, entre otros.

Una investigación compartida a través de Pharmacy Practice informó que el extracto de curcumina también cuenta con potencial terapéutico contra la enfermedad de hígado graso no alcohólico. No obstante, no sustituye el tratamiento médico ni los cambios en el estilo de vida.

Recientes estudios hechos en animales y divulgados en BioMed Research International, hablan del potencial de la curcumina para combatir la nefropatía diabética. En particular, se le atribuye un efecto antifibrótico, que resulta prometedor contra esta complicación de la diabetes.

Si bien las evidencias son limitadas y faltan estudios en humanos, se cree que la curcumina tiene potencial contra la disfunción eréctil que se produce debido a la diabetes.