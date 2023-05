Dientes amarillos: esta es la manera de blanquearlos con bicarbonato de sodio

Este ingrediente puede ayudar no solo a aclarar el color de los dientes sino también a una mejor higiene oral.

El color amarillo en los dientes para muchas personas puede tratarse de desaseo, mala limpieza o la ingesta de alimentos que por sus características afectan el color de la dentadura. Aunque hay técnicas para intentar regresarlos a su color blanco, muchas de estas pueden ser costosas y dolorosas, por esa razón aparecen productos naturales como el bicarbonato de sodio.

Este producto que viene mayormente en un polvo blanco tiene propiedad naturales para la limpieza bucal, que lo hace común en los dentríficos comerciales, además, es un abrasivo que afecta a los dientes pero sí les ayuda a retirar las manchas superficiales que puedan llegar a tener.

Por otra parte, el bicarbonato de sodio es capaz de crear un ambiente alcalino en la boca, montando así una barrera que impide el crecimiento de bacterias. Cabe aclarar que este no es el remedio que blanqueara los dientes de la noche a la mañana, pero sí se podrá notar una diferencia significativa a medida que se vaya usando.

Antes de usar bicarbonato de sodio, se recomienda consultar con un odontólogo. - Foto: Getty Images

Aunque en los estudios científicos no se da por sentado que el bicarbonato de sodio blanquee los dientes, sí se ha reflejado a través de varias pruebas que aquellas pastas dentales que incluyen este elemento en sus ingredientes, puede dar un efecto blanqueador importante.

Hay estudios que reflejaron que las pastas con este ingrediente, fue algo más efectiva para eliminar dichas manchas que las que no lo tenían. Por otra parte, no se trata de que solo tenga o no bicarbonato de sodio sino también la concentración, pues entre más sea mayor efecto habrá.

Un cepillado con bicarbonato junto al jengibre dejan una boca muy saludable. - Foto: getty Images / Coffeeandmilk

También otras revisiones de expertos según el portal Healthline, dieron como resultado que de tener estas cremas bicarbonato se podía eliminar la placa de los dientes con mayor efectividad.

Finalmente, la manera de usarse en caso de no ir incluido en la crema es tomar una cucharada de bicarbonato de sodio con dos de agua y agregar a la pasta dental para el cepillado. Se puede realizar esto entre 3-5 días en la semana.

¿Tiene alguna contraindicación?

De acuerdo con la página Dentaly.org, cuya intención es brindar información específica acerca del cuidado y los procedimientos de la salud dental, su índice de abrasividad es de 7 sobre 100, uno de los más bajos en comparación con otros productos en el mercado, razón por lo que no habría afecciones en quienes lo usen, siempre y cuando sigan unas sugerencias.

Óscar Málaga, un odontólogo citado por el portal informativo, afirmó que pese a que el bicarbonato no es tan abrasivo, aconseja dejar su aplicación a las clínicas dentales.

“El bicarbonato de sodio tiene un índice RDA 7 (abrasividad relativa de la dentina), valor muy por debajo de los 100 RDA que de media tienen algunos dentífricos. No se recomienda usar el bicarbonato de sodio de forma casera, ya que el índice de abrasividad aumenta cuanto más grande es el tamaño de la partícula de polvo y por el método de aplicarlo. En una clínica dental todos estos parámetros están controlados y se minimiza el riesgo”, informó.

Bicarbonato de sodio: ayuda a combatir enfermedades - Foto: Getty Images/iStockphoto

Pese a lo dicho por el especialista, una de las recomendaciones del portal especializado en la salud dental para quienes insisten en usar bicarbonato de forma casera es mezclarlo con agua, y así reducir su poder abrasivo. Así mismo, sugiere no ejercer mucha presión en el momento de pasar el cepillo por las encías y no durar mucho tiempo en el cepillado.

Así mismo, Dentaly.org explicó que cepillar los dientes con bicarbonato puede ayudar a retirar manchas externas y aclarar el esmalte, pero no mucho como algunos quisieran. Además, informó que es la dentina, un tejido dental bajo el esmalte, el que determina el color de los dientes.