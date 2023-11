Dieta para el hígado graso: el alimento que ayuda a combatirlo naturalmente

Una de las condiciones más comunes es el hígado graso, el cual causa “poca o ninguna inflamación o daño hepático. Por lo general, el hígado graso no relacionado con el alcohol no evoluciona hasta el punto de causar daño o complicaciones hepáticas, pero sí puede causar dolor debido al agrandamiento del hígado”, según National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.