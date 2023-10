El alimento que ayuda a combatir el hígado graso de forma natural

Respecto a la alimentación, el consumo de alimentos ricos en antioxidantes mejoran la salud hepática, dado que inhiben la acción negativa de los radicales libres. Frente a esto, un estudio denominado ‘The Role of Oxidative Stress and Antioxidants in Liver Diseases’ y publicado en International Journal of Molecular Sciences señala que los antioxidantes tienen un enfoque terapéutico que ayuda en el tratamiento de las enfermedades hepáticas.

Un alimento muy recomendado para combatir el hígado graso son los cereales integrales, que son abundantes en fibra y micronutrientes que favorece la salud de este importante órgano. De hecho, un metaanálisis denominado ‘Beneficial effect of whole-grain wheat on liver fat: a role for the gut microbiota’ y publicado en Hepatobiliary Surgery and Nutrition, indica que los granos integrales ricos en fibra dietética, betaína y colina ayudan a promover la resiliencia hepática, lo cual también contribuye de forma positiva al peso de las personas.