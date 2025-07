¿Sufre de hígado graso? Evite a toda costa estos 5 alimentos

Diversas afecciones en la salud, los genes, la dieta y el sistema digestivo pueden aumentar la posibilidad de desarrollar la enfermedad del hígado graso. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, NIH, explicó que cuando esto ocurre, se denomina enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHNA)

Natalia Antar, licenciada y nutricionista del Hospital Británico y de la Liga de Argentina de Lucha contra el Cáncer, habló con Infobae , donde explicó que, “el hígado graso, conocido médicamente como esteatosis hepática , es una condición en la que se acumula grasa en las células del hígado . Puede tener origen alcohólico o no alcohólico, siendo este último el más común actualmente, especialmente vinculado a la obesidad, la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico".

Una gran parte de las personas que padecen esta enfermedad no sufren daño hepático. No obstante, algunas sí llegan a presentar inflamación y daño en las células hepáticas. Esta etapa de esta enfermedad es conocida como esteatohepatitis no alcohólica o EHNA.