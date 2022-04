Dolor de rodilla: vitaminas que ayudan a aliviar el dolor y a engrosar el cartílago

Los dolores de rodilla suelen ser de los más frecuentes en el ser humano. Aunque es más usual en los adultos mayores, afecta a personas de cualquier edad. Esta incómoda afección suele ser el resultado de una lesión en los ligamentos o los cartílagos.

Además, según Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, en ocasiones el dolor de rodilla puede ser el síntoma de algunas afecciones médicas como la artritis, la gota o un tipo de infección.

Aunque la mayoría de estos dolores pueden ser tratados con fisioterapia y rodilleras, también es posible reducir el nivel de dolor con medidas de autocuidado personal. Por ejemplo, el portal especializado Salud180 listó algunas vitaminas con las que es posible aminorar el dolor y además, engrosar el cartílago del área.

1. Complejo B: es recomendada para atenuar los síntomas propios de la artritis, ya que además de fortalecer el sistema inmunológico, contribuye en la reducción del dolor muscular. Es recomendable consumir, al menos, 50 miligramos de vitaminas del complejo B, divido en dos dosis por día. Se puede encontrar en alimentos como las vísceras, el huevo, pescados y lácteos.

2. Vitamina K: es necesaria porque sin ella, la sangre no se solidificaría (coagularía). Algunos estudios sugieren que es importante para la salud de los huesos. Previene la inflamación y se puede hallar en espinacas, acelgas, perejil, lechuga, brócoli y coliflor.

3. Vitamina D: es un esteroide soluble y natural fabricado por el organismo a partir de la luz solar. Así, las personas expuestas a una cantidad normal de sol por día no necesitan suplementos adicionales. Un estudio realizado por la Universidad de Sevilla, citado por el portal Mejor con Salud, indica que es un elemento útil para combatir la inflamación.

4. Vitamina A: ayuda a la formación y mantenimiento de dientes, tejidos óseos y blandos, membranas mucosas y piel sanos. Esta vitamina también ayuda a aliviar el dolor en los músculos y las articulaciones que pueden estar afectados por inflamaciones. Según Medline Plus, puede hallarse en el hígado de res y otras vísceras.

5. Vitamina C: contribuye a aliviar el dolor muscular y articular a través de la protección y curación de los tejidos musculares. La vitamina C tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, afirma un estudio realizado por la Universidade Federal do Rio de Janeiro, en Brasil, y ayuda a mantener el colágeno del cuerpo. Para consumirla, las personas deben comer naranjas, kiwi, tomillo, coliflor y guayabas.

6. Vitamina E: los expertos recomiendan consumir al menos 15 miligramos de éste nutriente por día en los adultos. Debido a que el organismo no puede producirla de forma natural, es importante consumir productos alimenticios que la contengan, tales como frutos secos, aceites vegetales, semillas de girasol, mango y kiwi.

Es importante anotar que no todas las lesiones musculares deben tratarse de la misma manera, ya que, dependiendo de la severidad de la lesión, se van a requerir otros procedimientos adicionales.

Por otro lado, existen algunas malas prácticas que pueden llevar a dañar o incrementar los dolores en estas partes del cuerpo que son clave para poder realizar todo tipo de movimientos. Algunos son: