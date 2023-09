Dos frutas que se pueden consumir en la noche para bajar de peso

Unos dicen que hay inconvenientes o efectos no tan deseados, pero la realidad se basa en que sí es beneficioso y saludable comer frutas en horas de la cena. Siempre será sano ingerirlas en cualquier momento del día, pero con moderación y con las frutas ideales.

¿Qué frutas se pueden consumir en la noche?

De acuerdo con el portal El Español, expertos recomiendan incluir frutas con bajo índice glucémico para que formen parte de la respectiva cena, esto con el fin de perder peso y no usar otras alternativas más perjudiciales para la salud en horas de la noche.

En realidad hay un extenso listado de frutas que sí pueden ingerirse por la noche y no producen algún daño en el organismo: además de las dos, están las peras, cerezas, kiwis, pomelos y ciruelas.