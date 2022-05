El alimento que ayuda a reducir el colesterol alto, estos son sus beneficios

El colesterol es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células del cuerpo. Además, el organismo necesita algo de colesterol para producir hormonas, vitamina D y sustancias que le ayuden a digerir los alimentos.

Dependiendo de la estructura que lo componga, el colesterol puede ser bueno (o HDL), malo (o LDL), o la combinación de ambos (total). El llamado colesterol malo es el de lipoproteínas de baja densidad, que es la causa principal de los riesgos coronarios, según el portal Mejor con Salud.

Si tiene demasiado colesterol en la sangre, puede combinarse con otras sustancias en la sangre para formar placa. Esta acumulación se llama arterioesclerosis. Puede provocar enfermedad de las arterias coronarias, la que puede estrecharlas o incluso bloquearlas, según el portal especializado en salud, MedlinePlus.

Si bien la alimentación juega un papel fundamental a la hora de reconducir los niveles de colesterol, un estudio publicado en American Journal of Clinical Nutrition señala que entre los alimentos que pueden ayudar está la soja.

Aunque estudios previos habían sugerido que la soja reduciría el colesterol sólo en los organismos que pueden convertirla en un compuesto similar al estrógeno llamado equol, un nueva investigación indica que podría beneficiar a mucha más gente.

Un equipo de Canadá halló que la dieta rica en isoflavonas reducía el colesterol “malo” o LDL casi por igual en los productores de equol y en los que no lo eran. No obstante, los primeros mantuvieron los niveles previos de colesterol “bueno” o HDL, mientras que en los no productores también se redujo.

Para los autores, esos fueron cambios grandes, según publican en American Journal of Clinical Nutrition, aunque lo más probable es que se deba a que uno de los estudios analizó también la reducción del peso, lo que influiría en los resultados.

Sin embargo, tras una revisión de 22 ensayos aleatorios en el 2006, la Comisión de Nutrición de la AHA llegó a la conclusión de que la reducción del colesterol LDL observada había sido relativamente pequeña, esto dada la cantidad diaria de soja que una persona debería consumir para lograrla.

“Desde el punto de vista práctico, a menos que la persona consuma a diario gran cantidad de soja, es poco probable que pueda sostener ese hábito alimentario”, indicó Alice Lichtenstein, autora del estudio publicado entonces e investigadora de Tufts University, Boston.

Lichtenstein, que no participó del nuevo estudio, dijo que los beneficios aparecen cuando una persona reemplaza alimentos poco saludables por productos de soja.

Otros alimentos para bajar el colesterol:

Berenjena

El consumo de berenjenas será beneficioso y apropiado para reducir los niveles de colesterol de forma natural.

Y es que este vegetal contiene flavonoides que favorecen la reducción del colesterol; por eso, además de incorporarlas en la dieta, se recomienda también preparar jugo de berenjenas hervidas y tomarlo tipo té.

Lechuga

Una hortaliza muy recomendada para aquellas personas con los niveles de colesterol es la lechuga, ya que cuenta con un alto aporte de fibra que ayudará a eliminar el colesterol malo o LDL.

Coles de Bruselas

Otra de las verduras buenas para tratar la hipercolesterolemia -nombre que recibe el exceso de colesterol en sangre- son las coles de Bruselas, esto gracias a su composición química.

Este vegetal contiene una gran cantidad de fibra, mayoritariamente insoluble, por lo que ayuda a arrastrar toxinas y eliminarlas del organismo.

Brócoli y coliflor