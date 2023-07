El consumo de esta fruta alivia el estreñimiento, baja el azúcar y favorece la pérdida de peso

La banana verde tiene relación con el correcto funcionamiento del intestino, regulación del azúcar en la sangre, hacerle frente a la depresión y cuidar la salud del corazón, entre otros beneficios.

También llamada plátano verde, este fruto se consume maduro o verde, dependiendo del estado en el que se encuentre. Son un alimento básico consumido ampliamente en África occidental y central, islas caribes, América central, Norteamérica y Sudamérica.

Frente a sus compuestos, el informe Beneficios para la salud del consumo de banano verde: una revisión sistemática de National Library of Medicine (NIH) detalla que la banana verde es rica en almidón, fibra, potasio, vitamina C y beta-caroteno. Aparte de eso, cuenta con vitaminas B6 y minerales, los cuales cumplen un papel importante en el control de la glucosa, colesterol y triglicéridos en la sangre.

El plátano verde complementa a varios platillos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

A nivel gastronómico, se puede consumir cruda, cocida o en jugos, batidos, pasteles y pames. Esto hace que tenga variedad en la cocina, contribuyendo a diferentes platillos. También puede encontrarse en forma de harina o como biomasa de plátano verde para hacer puré o aderezo.

Teniendo en cuenta estas propiedades, la investigación Let’s Go Bananas! Gren Bananas and their Health Benefits apunta los beneficios que aporta su consumo rutinario. El primero es prevenir y aliviar el estreñimiento.

El plátano verde ayuda a regular el funcionamiento del intestino debido a que posee almidón resistente, un tipo de fibra que encargada de aumentar la presencia de agua a nivel del intestino, aumentando el volumen de las heces y acelerar el tránsito intestinal para facilitar su salida.

En caso de que se consuma cocida, la fruta actúa como prebiótico, ayudando a fortalecer los microorganismos positivos del intestino encargados de equilibrar la flora intestinal. En ese orden de ideas, otro beneficio del plátano verde es prevenir la diarrea.

El plátano verde ayuda a mejorar el estreñimiento. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La banana verde contiene un flavonoide llamado leucocianidina, el cual se le atribuyen propiedades antiulcerosas, debido a que favorece el aumento del espesor de la mucosidad gástrica, previniendo la formación de las úlceras. Otro asunto importante de esta fruta es su relación con la salud cardiaca.

Al ser un alimento capaz de reducir los niveles del colesterol malo, el plátano verde también hace el efecto contrario al incrementar los niveles del colesterol positivo. Del mismo modo, estimula la eliminación de grasas, debido a que el almidón ayuda a reducir la absorción de grasas en los alimentos. Por estos motivos, su consumo regular ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, como un infarto, ACV o aterosclerosis.

El consumo de banana verde ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre, gracias a su aporte de fibras, los cuales evitan que el azúcar en la sangre se eleve después de una comida, mejorando la resistencia a la insulina y la diabetes.

Además, el estudio también indica que previene el daño oxidativo en el hígado y en los riñones de las personas con diabetes, disminuyendo el riesgo de que surjan complicaciones asociadas a esta enfermedad. Un beneficio particular es que está comprobado que ayudan a controlar la depresión.

La banana verde ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. - Foto: Getty Images / Petit Phillipe

El efecto de la banana verde en la depresión ocurre por el hecho de que la fruta es que aporta vitamina B6 y triptófano, que son sustancias esenciales para la producción de serotonina, un neurotransmisor responsable por la sensación de bienestar general.

Las fibras presentes en la banana verde ayudan a disminuir el apetito y aumentar la sensación de saciedad, favoreciendo la pérdida de peso. Además de esto, la banana verde posee pocas calorías, siendo una excelente opción para incluir en las dietas para bajar de peso.

El almidón resistente presente en la banana verde es fermentado por las bacterias del intestino, produciendo butirato, un componente que aparentemente, y según algunas evidencias científicas, podría prevenir el cáncer de colon. Adicionalmente, posee compuestos que ejercen acción antioxidante y antiinflamatoria que previene el daño causado por los radicales libres a las células.