El consumo de este alimento ayuda a bajar los niveles de azúcar y prevenir la hipertensión

Cuando una persona mantiene durante un tiempo prolongado un estilo de vida poco saludable, en el que la alimentación es insana y no se realiza actividad física, el organismo tarde o temprano reaccionará de forma negativa.

Por ejemplo, los niveles de colesterol y triglicéridos elevarán sus niveles de manera descontrolada, lo cual incrementa el riesgo de sufrir una enfermedad relacionada con el corazón. El azúcar en la sangre también se pondrá alta, así como la presión arterial, que ocasiona hipertensión.

“La glucosa en sangre, o azúcar en la sangre, es el azúcar principal que se encuentra en la sangre. Es la principal fuente de energía de su cuerpo. Proviene de los alimentos que consume. Su cuerpo descompone la mayor parte de ese alimento en glucosa y la libera en el torrente sanguíneo. Cuando su glucosa en sangre sube, le indica a su páncreas que libere insulina. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre en las células para ser utilizada como energía”, explica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Cuando la glucosa en la sangre es muy alta y hay resistencia a la insulina se da una enfermedad como la diabetes, la cual, según la entidad mencionada “es una enfermedad en la que los niveles de glucosa en la sangre son demasiado altos. Cuando tiene diabetes, su cuerpo no produce suficiente insulina, no puede usarla tan bien como debería, o ambas cosas a la vez. Eso provoca que demasiada glucosa permanezca en la sangre y no llegue a las células. Con el tiempo, tener demasiada glucosa en la sangre puede causar problemas de salud serios (llamadas complicaciones de la diabetes). Por ello, si tiene diabetes, es importante mantener sus niveles de glucosa en la sangre dentro de su rango objetivo”.

La alimentación es uno de los aspectos más determinantes para controlar la diabetes. - Foto: Getty Images

Por su parte, la hipertensión arterial es el término que se usa para diagnosticar la presión arterial alta. Esta se da cuando la presión de la sangre hacia las arterias es muy alta. Si no se trata de forma adecuada, una persona puede sufrir un accidente cerebrovascular, insuficiencia renal y un ataque cardíaco.

La alimentación es clave para reducir de forma considerable los niveles altos de azúcar en la sangre y presión arterial. Las personas con glucosa deben disminuir el consumo de alimentos o productos cargados con azúcar y las que tienen hipertensión deben hacer lo propio con una sustancia como la sal.

Si estos elementos no se eliminan de la dieta alimenticia, las consecuencias pueden ser graves e incluso pueden llevar a la muerte. Asimismo, cabe mencionar que hay algunos alimentos que los individuos con el azúcar y la presión arterial alta deben consumir sí o sí. Uno de ellos es una legumbre como la lenteja.

Las lentejas “nos ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre, algo muy importante para evitar la diabetes”. Y, “gracias a la fibra que nos aportan las lentejas se mejora el tránsito intestinal y evitamos el estreñimiento. También la fibra nos hace sentirnos llenos durante más tiempo retrasando la sensación de hambre. Esta fibra también ayuda a prevenir la hipertensión”, afirma el sitio web Cocina Vital.

Las lentejas son alimentos que aportan mucha proteína al cuerpo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

También es válido resaltar que la práctica constante de ejercicio, como mínimo tres veces a la semana, ayuda a mantener controlados los niveles de glucosa en la sangre y de presión arterial. Es importante que el ejercicio sea supervisado por un profesional de la salud.

En lo que corresponde a otros beneficios de las lentejas, estas, por los carbohidratos que aportan, son una gran fuente de energía.