El drama de miles de familias que se enfrentan a la escasez de hormonas de crecimiento en Colombia; Invima niega desabastecimiento

De acuerdo con este especialista de origen egipcio, radicado en Bogotá hace varias décadas, hasta hace unos cuatro o cinco años varios laboratorios producían para Colombia hormonas de crecimiento, que se facilitaban a través de las EPS. Dos de estos se fueron del país. Otro de ellos, Sandoz, no pudo seguirlo distribuyendo pues el Invima no le ha renovado el registro, mientras que Pfizer, que es el único que podría distribuirlo en Colombia, “no da abasto frente a la alta demanda que existe. No puede cubrir lo que hacían cuatro laboratorios”, explica Shokery Awadalla.

Que lo diga Marcela que aún no se acostumbra a tener que saltar de oficina en oficina para solicitar el tratamiento para su hijo menor, que no dispone de las hormonas desde hace cerca de cuatro meses. “Me han tocado filas de hasta cuatro horas por varios días a la semana. Y eso que soy abogada y sé cómo enfrentarme a estos trámites, y que además tengo tiempo y una red de apoyo con mi esposo y mi mamá que me ayudan. No sé cómo lo logran las familias que de verdad no tienen esas mismas herramientas. Uno siente que es una burla, es como un círculo vicioso porque el médico te da la orden para el medicamento, pero la EPS no es clara en explicar si tiene disponibles o no las dosis. Es un desgaste tenaz y, lo peor, a costa de la salud de un menor de edad. Y, como no te dan fechas ni te definen nada, solo toca seguir a la espera”, denuncia esta madre de familia.