El fruto seco que ayuda a disminuir la presión arterial alta naturalmente

De igual forma, en una investigación del 2019, publicada en la revista Journal of the American Heart Association y titulada Replacing Saturated Fat With Walnuts or Vegetable Oils Improves Central Blood Pressure and Serum Lipids in Adults at Risk for Cardiovascular Disease: A Randomized Controlled‐Feeding Trial, se determinó que los participantes que reemplazaron el 5 % de su consumo de grasas saturadas por frutos secos logró reducir su presión arterial a lo largo de seis semanas.