El potente cereal que controla el colesterol en la sangre y fortalece el sistema inmune

Estas “bacterias buenas” junto con la gran cantidad de fibra que posee se encargan de crear el ácido butírico, haciendo que las células intestinales funcionen bien . Así lo reitera un estudio publicado en Advances in Nutrition. A su vez, el consumo de cebada puede ayudar a prevenir los cálculos biliares, reduciendo la posibilidad de desarrollar estas afecciones en la bilis, gracias a su contenido de fibra insoluble.

La osteoporosis es una enfermedad que se puede prevenir con el consumo de cebada. En Mejor con salud explican que este cereal contiene minerales como fósforo y cobre. Además, un alimento como la cebada también sirve para tratar la osteoporosis, ya que “el jugo de hierba de cebada tiene 11 veces más calcio que la leche. Esto la hace un perfecto sustituto de los alimentos lácteos para aquellas personas que no los toleran muy bien o llevan una dieta vegana”.

La fibra soluble ayuda a disminuir la absorción de glucosa y hace sentir satisfecho con menos cantidad de alimento. “Dos cosas que, sin duda, se debe agradecer si se está comprometido a no desarrollar esta enfermedad o controlarla a tiempo”, señalan en Mejor con salud.

Otro de los beneficios de la cebada es su alto contenido de vitamina C, por encima del aporte que da una fruta como la naranja que es famosa por su contenido de este nutriente. La vitamina C ayuda a fortalecer el sistema inmunitario y reduce las probabilidades de sufrir de resfriados y de gripes.

Según Cocina delirante, la cebada contiene fibra, potasio y vitamina C. Un estudio hecho por Frontier Laboratories of Value Creation en Japón en el año 2007, “descubrió que comer cebada reduce significativamente el colesterol y grasa visceral, dos factores de riesgo para el corazón”.